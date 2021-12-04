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    Beşiktaş yara almaya devam ediyor! Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

    Üst üste dört yenilgiyle sarsılan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 12’de Can’ın füzesiyle öne geçti. 2. yarıda geriye yaslanan Kartal, 82'de Umut'un golüne engel olamadı. Son 5 maçta 14 puan bıraktı.

    Kartal ’Can’ çekişiyor

    Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 8'de Larin'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Harun'u geçen topu Kasımpaşa savunması çizgi üzerinden kornere gönderdi.



    CAN'DAN MÜTHİŞ FÜZE...
    12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Can'ın harika şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1. 33'te Batshuayi'nin golü ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.



    HADERGJONAJ ÇİZGİDEN ÇIKARDI
    68'de Harun'un uzaklaştırmak istediği top, Hajradinovic'e çarptıktan sonra Welinton'un önünde kaldı. Brezilya'nın şutunda Hadergjonaj kale alanında topu uzaklaştırdı.



        UMUT BOZOK SKORU EŞİTLEDİ
        82. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Umut Bozok'un altıpasın içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.



        BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ŞOK! N'KOUDOU SAKATLANDI
        Beşiktaş, N'Koudo'nun sakatlığı ile sarsıldı. Maçın uzatma dakikaları oynanırken acı içinde yerde kalan Kamerun asıllı tedaviye karşın maça devam edemedi. Durumu bugün netleşecek.

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        Hani yalandı!
        Haberler Spor Beşiktaş yara almaya devam ediyor! Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş
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