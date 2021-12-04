Beşiktaş yara almaya devam ediyor! Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

HADERGJONAJ ÇİZGİDEN ÇIKARDI
68'de Harun'un uzaklaştırmak istediği top, Hajradinovic'e çarptıktan sonra Welinton'un önünde kaldı. Brezilya'nın şutunda Hadergjonaj kale alanında topu uzaklaştırdı.
HADERGJONAJ ÇİZGİDEN ÇIKARDI
68'de Harun'un uzaklaştırmak istediği top, Hajradinovic'e çarptıktan sonra Welinton'un önünde kaldı. Brezilya'nın şutunda Hadergjonaj kale alanında topu uzaklaştırdı.
UMUT BOZOK SKORU EŞİTLEDİ
82. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Umut Bozok'un altıpasın içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.
BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ŞOK! N'KOUDOU SAKATLANDI
Beşiktaş, N'Koudo'nun sakatlığı ile sarsıldı. Maçın uzatma dakikaları oynanırken acı içinde yerde kalan Kamerun asıllı tedaviye karşın maça devam edemedi. Durumu bugün netleşecek.