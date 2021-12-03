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    Yok böyle bir yüzsüzlük! Beşiktaş taraftarı çılgına döndü

    N’Sakala’nın paylaştığı video Beşiktaşlılar’ı adeta çılgına çevirdi. Görüntülerde N’Sakala ile birlikte yine kadro dışı kalan oyunculardan Lens ve Ljajic de yer aldı. Ljajic’in bacak bacak üstüne atmış görüntüsü ile birlikte N’Sakala’nın “Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin” sözleri büyük tepki çekti.

    Çıldırtan video

    Süper Lig'de zor günler yaşayan Beşiktaş'ta taraftarlar dün izledikleri görüntülerle adeta çılgına döndü. Trabzonspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'nın dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nden paylaştığı video taraftarların tepkisini çekti. Videoda N'Sakala ile birlikte kadro dışı olan diğer iki futbolcu Adem Ljajic ve Jeremain Lens de bulunuyor. Takımdan ayrı çalışan bu futbolculardan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış halde elinde telefonuyla görülmesi de sosyal medyada çok konuşuldu.



    Taraftarlar "Takım dibe vurmuş kimin umurunda", "Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan bir oyuncu böylesine nispet edercesine lakayıt bir görüntü veremez" şeklinde yorumlarda bulundular.



    BU NE VURDUMDUYMAZLIK
    Videonun kahramanı olan bu üç futbolcunun Beşiktaş'a olan yıllık maliyeti ise 7 milyon Euro civarında. Fabrice N'Sakala videoda; "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin." ifadelerini kullandı. N'Sakala'nın bu sözlerine de sosyal medyadan büyük tekpi geldi.

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    Haberler Spor Yok böyle bir yüzsüzlük! Beşiktaş taraftarı çılgına döndü
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