Yok böyle bir yüzsüzlük! Beşiktaş taraftarı çılgına döndü





BU NE VURDUMDUYMAZLIK

Videonun kahramanı olan bu üç futbolcunun Beşiktaş'a olan yıllık maliyeti ise 7 milyon Euro civarında. Fabrice N'Sakala videoda; "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin." ifadelerini kullandı. N'Sakala'nın bu sözlerine de sosyal medyadan büyük tekpi geldi.

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