Yok böyle bir yüzsüzlük! Beşiktaş taraftarı çılgına döndü

Süper Lig'de zor günler yaşayan Beşiktaş'ta taraftarlar dün izledikleri görüntülerle adeta çılgına döndü. Trabzonspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'nın dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nden paylaştığı video taraftarların tepkisini çekti. Videoda N'Sakala ile birlikte kadro dışı olan diğer iki futbolcu Adem Ljajic ve Jeremain Lens de bulunuyor. Takımdan ayrı çalışan bu futbolculardan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış halde elinde telefonuyla görülmesi de sosyal medyada çok konuşuldu.
Taraftarlar "Takım dibe vurmuş kimin umurunda", "Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan bir oyuncu böylesine nispet edercesine lakayıt bir görüntü veremez" şeklinde yorumlarda bulundular.
BU NE VURDUMDUYMAZLIK
Videonun kahramanı olan bu üç futbolcunun Beşiktaş'a olan yıllık maliyeti ise 7 milyon Euro civarında. Fabrice N'Sakala videoda; "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin." ifadelerini kullandı. N'Sakala'nın bu sözlerine de sosyal medyadan büyük tekpi geldi.