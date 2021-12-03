Trabzonspor Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz göz dikti





2.5 MİLYON VERDİLER

Scout ekibi ve teknik ekibin oyuncuyla ilgili olumlu raporu bulunuyor. Yabancı kontenjanındaki 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki bir oyuncu hakkını da doldurabilecek olan Puchacz için kiralama teklifi yapılacak. 22 yaşındaki oyuncu, 2 milyon 500 bin Euro'ya transfer olmuştu.

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