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    PFDK faturayı kesti! İrfan Can'a 2 maç ceza

    PFDK, Göztepe maçında yaşananların faturasını kesti. Fenerbahçe’nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Atakan Çankaya’ya saldırdığı gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.

    İrfan Can’a 2 maç ceza

    Göztepe-F.Bahçe karşılaşmasının devre arasında soyunma odası koridorunda İrfan Can Kahveci, Atakan Çankaya'ya saldırdığı gerekçesiyle 44. maddeden PFDK'ye sevk edilmişti.



    PFDK, Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcusuna 2 maç ceza verdi. Buna göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Ayrıca İrfan Can'a 26 bin lira para cezası verildi.



    Göztepeli Atakan Çankaya'nın ise disiplin ihlali yapmadığı için ceza almadığı duyuruldu. Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kırmızı kart gören Necip Uysal'a da iki maç ceza kesildi.

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    Haberler Spor PFDK faturayı kesti! İrfan Can'a 2 maç ceza
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