PFDK faturayı kesti! İrfan Can'a 2 maç ceza





Göztepeli Atakan Çankaya'nın ise disiplin ihlali yapmadığı için ceza almadığı duyuruldu. Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kırmızı kart gören Necip Uysal'a da iki maç ceza kesildi.

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