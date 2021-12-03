Kerem Aktürkoğlu 5 yıl daha Galatasaray’da

Galatasaray'da beklenen oldu ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada genç futbolcunun kontratının 5 yıl uzatıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu "Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu en başından beri. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih Hocama da teşekkür ediyorum, ilk günden beri inandığı, güvendiği, şans verdiği için. Elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.