Uzlaşmaz tutumu Beşiktaş yönetimini çıldırttı! Kartal'da Cyle Larin'in suyu ısınıyor

Beşiktaş'ta N'Sakala, Ljajic, Lens ve Douglas'ın ardından Cyle Larin de kadro dışı kalmanın eşiğine geldi.

Siyah- Beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede Kanadalı yıldız, 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt vermiş ve yıllık 2.5 milyon Euro gibi bir rakam talep etmişti.

Larin'in bu astronomik talebiyle görüşmeler tıkanmış ve Beşiktaşlı kurmaylar masadan kalkmıştı. Gelen son bilgilere göre Larin'den para kazanmak isteyen yönetim Kanadalı forveti devre arasında başka bir takıma satmak istedi.

Ancak Larin bu son teklifi de geri çevirdi. Larin'in uzlaşmaz tutumunda rahatsız olan yönetimin karar aşamasında olduğu ve her an Kanadalı yıldızı kadro dışı bırakabileceği ifade ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu aşamada bir görüş belirtmediği ve yönetimin vereceği karara itiraz etmeyeceği de gelen haberler arasında.