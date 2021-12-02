Burak Elmas'tan şoke eden TFF söylemi! Yer yerinden oynar

Medya mensupları ile bir araya gelen Başkan Burak Elmas çok flaş açıklamalar yaptı. Futbol Federasyonu ile yaşananları değerlendiren Elmas, "Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar. Aslında Nihat Bey'in altını oyuyorlar" açıklamasını yaptı.
RAPORLARI SIZDIRIYORLAR!
Elmas, "Bizim soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Ses kaydı yapanlar var. Bazı gazetecilerle birlikte çalışarak raporları sızdıran gözlemciler var. Koridorlarda işine geleni yazıp işine gelmeyeni yazmayan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var" diye konuştu.
MOHAMED İÇİN VAKİT VAR
Transfer konusunda da önemli bilgiler veren Başkan Elmas, "Gedson Fernandes'in durumu ortada. Daha transfer dönemi açılmadı. Benfica kulübü bizim ilgimizi biliyor. Fernandes'in de bize ilgisi aşikar. Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Transferin büyük bölümünü yaptık. Gerekli takviyeleri de yapacağız. Kerem'in sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Çıkış maddesi bulunmuyor. Mohamed için ay sonuna kadar vaktimiz var" dedi.