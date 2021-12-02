Burak Elmas'tan şoke eden TFF söylemi! Yer yerinden oynar

Medya mensupları ile bir araya gelen Başkan Burak Elmas çok flaş açıklamalar yaptı. Futbol Federasyonu ile yaşananları değerlendiren Elmas, "Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar. Aslında Nihat Bey'in altını oyuyorlar" açıklamasını yaptı.