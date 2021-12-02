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    Burak Elmas'tan “Gözlemci gizli kayıt yapıyor” çıkışının perde arkası

    Burak Elmas’ın TFF görüşmesinde büyük bir şok yaşadığı belirlendi. Nihat Özdemir’in Terim’in sahada ve koridorda ettiği küfürlerin videosunu sesli olarak izlettirdiği öğrenildi. Elmas’ın “Gözlemci gizli kayıt yapıyor” çıkışının da bu görüntüler yüzünden olduğu ifade denildi.

    Elmas’ı şoke eden olay

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, "Bir TFF gözlemcisini soyunma odası koridorda gizli gizli kayıt yaparken yakaladık" açıklaması gündemi sarstı.



    TAKVİM bu şok çıkışa neden olan olayın perde arkasını araladı. Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe derbisi sonrası sert açıklamalar yapan Başkan Burak Elmas, o gece geç saatlere kadar TFF ile yapacağı görüşmeye hazırlandı.



    Çok önemli belge ve görüntülerle TFF'ye giden Elmas, Nihat Özdemir'le karşılaşır karşılaşmak büyük bir şok yaşadı. Özdemir'in "Gel otur başkan. Önce şunları izle ve dinle" dediği ve Fatih Terim'in saha içinde ve koridorda ettiği küfürlerin videolarını sesli olarak Elmas'a seyrettirdiği öğrenildi.



        Elmas'ın bu görüntüler karşısında şoka uğradığı, bu nedenle Terim'e verilen cezayla ilgili yönetimden herhangi bir tepki açıklamasının yapılmadığı belirlendi.

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        Haberler Spor Burak Elmas'tan “Gözlemci gizli kayıt yapıyor” çıkışının perde arkası
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