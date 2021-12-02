Burak Elmas'tan “Gözlemci gizli kayıt yapıyor” çıkışının perde arkası





Çok önemli belge ve görüntülerle TFF'ye giden Elmas, Nihat Özdemir'le karşılaşır karşılaşmak büyük bir şok yaşadı. Özdemir'in "Gel otur başkan. Önce şunları izle ve dinle" dediği ve Fatih Terim'in saha içinde ve koridorda ettiği küfürlerin videolarını sesli olarak Elmas'a seyrettirdiği öğrenildi.