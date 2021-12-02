Burak Elmas'tan “Gözlemci gizli kayıt yapıyor” çıkışının perde arkası

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, "Bir TFF gözlemcisini soyunma odası koridorda gizli gizli kayıt yaparken yakaladık" açıklaması gündemi sarstı.
TAKVİM bu şok çıkışa neden olan olayın perde arkasını araladı. Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe derbisi sonrası sert açıklamalar yapan Başkan Burak Elmas, o gece geç saatlere kadar TFF ile yapacağı görüşmeye hazırlandı.
Çok önemli belge ve görüntülerle TFF'ye giden Elmas, Nihat Özdemir'le karşılaşır karşılaşmak büyük bir şok yaşadı. Özdemir'in "Gel otur başkan. Önce şunları izle ve dinle" dediği ve Fatih Terim'in saha içinde ve koridorda ettiği küfürlerin videolarını sesli olarak Elmas'a seyrettirdiği öğrenildi.