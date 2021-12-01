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    Trabzonspor ligin tozunu attı! Ligde ilk 10 içinde kazanan tek takım olarak tarihe geçti

    Zirvedeki koltuğunu her geçen hafta daha da sağlamlaştıran Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor... Karagümrük deplasmanından galibiyetle dönen Bordo-Mavili takım, kendisini takip eden Konyaspor, Hatayspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Başakşehir, Karagümrük, Galatasaray, Adana Demirspor ve Beşiktaş’tan oluşan 9 takımın puan kaybetmesiyle aradaki farkı daha da açtı.

    Alemin kralı

    Zirvedeki koltuğunu her geçen hafta daha da sağlamlaştıran Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor...

    Karagümrük deplasmanından galibiyetle dönen Bordo-Mavili takım, kendisini takip eden Konyaspor, Hatayspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Başakşehir, Karagümrük, Galatasaray, Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan oluşan 9 takımın puan kaybetmesiyle aradaki farkı daha da açtı.

    Trabzonspor Karagümrük'ü yenerek ilk 10 sıradaki takımların kaybettiği puanlarla 25 puana bedel bir galibiyet aldı. Konyaspor ve Hatayspor'a 10 puan fark atan Trabzonspor, 18 averajıyla kendisine en yakın Konyaspor'a da 10 averaj fark atmayı başardı.

        Bordo-Mavililer, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 12, Galatasaray'a 14, Beşiktaş'a da 16 puan fark atarak tüm istatistikleri alt üst etmeyi başardı.

        Trabzonspor K.Gümrük galibiyetiyle de yenilmezlik serisini 26 maça çıkartıp eski rekorunu egale etti.

        YENİ HEDEF PUAN REKORU
        Lider Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Adana Demir karşısından galibiyetle ayrılması halinde 1995-1996 sezonunda 15 maçta elde ettiği 38 puanı aşarak, söz konusu haftalarda elde ettiği en çok puana namağlup ulaşarak yeni bir kulüp rekoruna imza atacak.

            TRABZON'UN 3 YILDIZINA TALİPLER VAR
            Giresun ve Rize fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı ve Koita'nın yanı sıra son haftaların vazgeçilmez isimlerinden olan Trondsen'e de talip oldu.

            Bordo-Mavililer sakatlıklarla boğuşan Koita'yı yabancı kontenjanında da yer açabilmek için göndermeyi düşünüyor. Sezon başından itibaren forma şansı bulmakta zorlanan Yunus'un da gitmesine izin verilecek. Abdullah Avcı, bu iki ismin takımdan ayrılmasından sonra Trondsen ile ilgili kararını verecek.
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            Haberler Spor Trabzonspor ligin tozunu attı! Ligde ilk 10 içinde kazanan tek takım olarak tarihe geçti
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