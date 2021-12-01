Trabzonspor ligin tozunu attı! Ligde ilk 10 içinde kazanan tek takım olarak tarihe geçti

Bordo-Mavililer sakatlıklarla boğuşan Koita'yı yabancı kontenjanında da yer açabilmek için göndermeyi düşünüyor. Sezon başından itibaren forma şansı bulmakta zorlanan Yunus'un da gitmesine izin verilecek. Abdullah Avcı, bu iki ismin takımdan ayrılmasından sonra Trondsen ile ilgili kararını verecek.