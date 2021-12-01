Trabzonspor ligin tozunu attı! Ligde ilk 10 içinde kazanan tek takım olarak tarihe geçti

Zirvedeki koltuğunu her geçen hafta daha da sağlamlaştıran Trabzonspor tarih yazmaya devam ediyor...
Karagümrük deplasmanından galibiyetle dönen Bordo-Mavili takım, kendisini takip eden Konyaspor, Hatayspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Başakşehir, Karagümrük, Galatasaray, Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan oluşan 9 takımın puan kaybetmesiyle aradaki farkı daha da açtı.
Trabzonspor Karagümrük'ü yenerek ilk 10 sıradaki takımların kaybettiği puanlarla 25 puana bedel bir galibiyet aldı. Konyaspor ve Hatayspor'a 10 puan fark atan Trabzonspor, 18 averajıyla kendisine en yakın Konyaspor'a da 10 averaj fark atmayı başardı.