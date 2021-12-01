Alanyaspor farklı turladı! Alanyaspor 6-0 Osmaniyespor (MAÇ SONUCU-GOLLER VE ÖZET İZLE)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, evinde 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'u ağırladı.
Akdeniz ekibi, rakibi karşısında 6-0'lık skorla sahadan galip ayrılarak adını 5. tura yazdırdı.
Alanyaspor'a turu getiren golleri 20'de Diedhiou, 54'te Emre Akbaba, 58'de Wilson Eduardo, 68'de Oğuz Aydın, 81'de Efecan Karaca ve 87'de Tetah kaydetti.
Alanyaspor, Famara Diédhiou'nun 20. dakikada attığı golle Osmaniyespor karşısında 1-0 öne geçti.
Alanyaspor, Emre Akbaba'nın 54. dakikada attığı golle Osmaniyespor karşısında skoru 2-0 yaptı.
Alanyaspor, Wilson Eduardo'nun 58. dakikada attığı golle Osmaniyespor karşısında skoru 3-0 yaptı.
Oğuz Aydın'ın 68. dakikada attığı golle Osmaniyespor karşısında skoru 4-0 yaptı.
Alanyaspor, Efecan Karaca'nın 81. dakikada attığı golle Osmaniyespor karşısında skoru 5-0 yaptı.
Alanyaspor, El Mami Tetah'ın 87. dakikada attığı golle Osmaniyespor karşısında skoru 6-0 yaptı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy
Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 62 Juanfran), Borja (Dk. 46 Ahmet Gülay), Milunovic, Eduardo (Dk. 66 Oğuz Aydın), İsmail Zehir, Candeias, Emre Akbaba (Dk. 62 Efecan Karaca), Famara (Dk. 82 Tetah)
Osmaniyespor: Mehmet Akif Önal, Ahmet Taner Çukadar, Ahmet Ayhan, Onur Kızıltaş, Muzaffer Gebeci (Dk. 59 Ali Sinan Gayla), Gökhan Lale (Dk. 87 Talha Hançer), Hüseyin Sürmeneli (Dk. 67 Mert Korkmaz), Yağız Rüştü Aktaş, Ali Mevran Ablak (Dk. 59 Muhammet Mustafa Gundak), Mehmet Sefa Etöz (Dk. 59 Burak Kara), Bora Taşdemir
Goller: Dk. 20 Famara, Dk. 54 Emre Akbaba, Dk. 58 Eduardo, Dk. 68 Oğuz Aydın, Dk. 81 Efecan Karaca, Dk. 87 Tetah (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Gökhan Lale, Dk. 60 Yağız Rüştü Aktaş (Osmaniyespor), Dk. 23 İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor)