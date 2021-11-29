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    • 29.11.2021 20:01
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    • 29.11.2021 20:08
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    Göztepe - Fenerbahçe canlı maç izle! Göztepe Fenerbahçe maçı izle bedava kesintisiz

    Süper Lig maçları son sürat devam ediyor. 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk oluyor. Taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Göztepe Fenerbahçe canlı maç izle! Göztepe Fenerbahçe maçı izle bedava kesintisiz izleme seçenekleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    Göztepe - Fenerbahçe canlı maç izle! Göztepe Fenerbahçe maçı izle bedava kesintisiz

    Göztepe ve Fenerbahçe maçı başladı. Göztepe - Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Bu akşam saat 20:00'da başlayan maç için heyecan dorukta. Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Göztepe Fenerbahçe canlı maç izle! Göztepe Fenerbahçe maçı izle bedava kesintisiz izleme seçenekleri haberimizde!

    İzmir'deki kritik mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcıları ise Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken...

    Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak!

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    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

    Galatasaray derbisini kazanarak moral bulan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeyi garantilemişti. Sarı Lacivertliler, Göztepe deplasmanında galip gelerek ligde üst üste ikinci maçından galip gelmeyi hedefliyor.

        Ev sahibi Göztepe ise ligde 4 haftadır galip gelemiyor. Sarı Kırmızılı ekip Nestor El Maestro yönetiminde ligde çıktığı 10 maçta 2 kez galip gelirken 2 beraberlik elde etti ve 6 mağlubiyet aldı.

        Göztepe ligde 10 puanla 18. sırada yer alırken Fenerbahçe topladığı 23 puanla 5. sırada bulunuyor.

        İLK 11'LER

        Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Jahovic

        Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun
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        Haberler Spor Göztepe - Fenerbahçe canlı maç izle! Göztepe Fenerbahçe maçı izle bedava kesintisiz
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