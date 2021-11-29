Göztepe ve Fenerbahçe maçı başladı. Göztepe - Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Bu akşam saat 20:00'da başlayan maç için heyecan dorukta. Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Göztepe Fenerbahçe canlı maç izle! Göztepe Fenerbahçe maçı izle bedava kesintisiz izleme seçenekleri haberimizde!
İzmir'deki kritik mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcıları ise Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken...
Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Galatasaray derbisini kazanarak moral bulan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeyi garantilemişti. Sarı Lacivertliler, Göztepe deplasmanında galip gelerek ligde üst üste ikinci maçından galip gelmeyi hedefliyor.