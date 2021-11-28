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    İzmir temsilcisi Menemenspor Kocaelispor'u 2-1 geçmeyi başardı

    1.Lig'de Menemenspor deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi. İzmir temsilcisi, Kocaeli engelini Sabbah ve Gomes’in attığı gollerle aştı. Ev sahibi Kocaelispor’un tek golünü ise Benhur Keser attı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Menemen’in körfez sefası!

    1.Lig'de Menemenspor deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi. Konuk ekip maçın 10. dakikasında Sabbah'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 2. devrede baskısını arttıran ev sahibi Kocaelispor, 68. dakikada Benhur Keser ile durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 86. dakikasında Gomes skoru belirledi. Bu sonucun ardından puanını Nasadoge Menemen puanını 17'ya çıkarttı. Kocaeli ise 20 puanda kaldı. Menemen kalesine 32 şut gönderen Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay maç sonu istifaya davet edildi.



    GÖKHAN AKKAN İDDİASI
    Altay'ın sakatlığı sonrası kaleyi Berke Özer'e teslim eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kaleci transferi için harekete geçeceği belirtildi. Kanarya'nın transfer listesindeki kalecinin ise Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan olduğu iddia edildi.



    AKDENİZ DERBİSİNDE ANTALYA FARKI
    Süper Lig'de Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar'ı galibiyete taşıyan golleri 40. dakikada Bünyamin Balcı, 68'de Mukairu ve 90'da Floranus kaydetti... Antalyaspor'un 51. dakikada Mukairu ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kırmızı-Beyazlılar Süper Lig'de son 4 maçında 3. galibiyetini elde etti.



        ÇAYKUR RİZE TEK ATTI 3 ALDI!
        ÇaykurRizespor evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek son 3 maçında 2. galibiyetine imza attı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 48. dakikada Selim Ay kaydetti.



        HATAY, SİVAS DEPLASMANINDA
        Ligde haftaya ikinci sırada giren Hatayspor bugün zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Sezonun bir başka flaş takımı Konyaspor ise saat 13.30'da Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.



        POTADA KRİTİK SINAV
        Erkek Basketbol Milli Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki 2. maçında bugün Büyük Britanya'yı ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç 19.00'da başlayacak.



            KİNGS LAKERS'I UZATMADA YENDİ
            NBA'de Sacramento Kings, 3 uzatmaya giden Los Angeles Lakers maçını 141-137 kazandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma periyodu 112-112, ikinci uzatma bölümü ise 124- 124 biten maçın galibi, misafir ekip Kings oldu.



            VAKIFBANK SET VERMEDİ
            Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Yeşilyurt-Karayolları: 3-1, Kuzeyboru- Bolu Belediyespor: 3-0.

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            Haberler Spor İzmir temsilcisi Menemenspor Kocaelispor'u 2-1 geçmeyi başardı
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