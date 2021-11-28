İzmir temsilcisi Menemenspor Kocaelispor'u 2-1 geçmeyi başardı





GÖKHAN AKKAN İDDİASI

Altay'ın sakatlığı sonrası kaleyi Berke Özer'e teslim eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kaleci transferi için harekete geçeceği belirtildi. Kanarya'nın transfer listesindeki kalecinin ise Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan olduğu iddia edildi.