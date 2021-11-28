İzmir temsilcisi Menemenspor Kocaelispor'u 2-1 geçmeyi başardı

1.Lig'de Menemenspor deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi. Konuk ekip maçın 10. dakikasında Sabbah'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 2. devrede baskısını arttıran ev sahibi Kocaelispor, 68. dakikada Benhur Keser ile durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 86. dakikasında Gomes skoru belirledi. Bu sonucun ardından puanını Nasadoge Menemen puanını 17'ya çıkarttı. Kocaeli ise 20 puanda kaldı. Menemen kalesine 32 şut gönderen Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay maç sonu istifaya davet edildi.
GÖKHAN AKKAN İDDİASI
Altay'ın sakatlığı sonrası kaleyi Berke Özer'e teslim eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kaleci transferi için harekete geçeceği belirtildi. Kanarya'nın transfer listesindeki kalecinin ise Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan olduğu iddia edildi.
AKDENİZ DERBİSİNDE ANTALYA FARKI
Süper Lig'de Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar'ı galibiyete taşıyan golleri 40. dakikada Bünyamin Balcı, 68'de Mukairu ve 90'da Floranus kaydetti... Antalyaspor'un 51. dakikada Mukairu ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kırmızı-Beyazlılar Süper Lig'de son 4 maçında 3. galibiyetini elde etti.