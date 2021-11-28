Galatasaraylı yıldızlar Avrupa devlerinin radarında

Lyon, Lille, Roma, Wolfsburg ve Sevilla kulüplerinin scoutlarından olumlu not alan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için özellikle Lyon'un ısrarlı olduğu öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 24 maçta 6 gol, 5 asist, A Milli Takım'da da 8 karşılaşmada 3 gol üreten Kerem'in değeri, Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro.