Galatasaraylı yıldızlar Avrupa devlerinin radarında

Son iki sezonda 'şöhretli ama yaşlı' futbolcu transferlerini bir kenara bırakıp, 'genç ve başarıya aç' oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, bu politikasının meyvelerini toplamaya başladı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bitime 1 maç kala liderlik koltuğunda oturan ve tur atlamayı garantileyen sarı kırmızılı takımdan üç futbolcu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.
Avrupa Ligi'ndeki Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova maçlarında vitrine çıkan Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Marcao, başarılı performanslarıyla piyasa değerlerini şimdiden birkaç kat artırdı.
KEREM AKTÜRKOĞLU BEDAVAYA GELMİŞTİ
Geçen yıl TFF 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan bedavaya alınan ve Fatih Terim'in kendisine verdiği şansı iyi değerlendirerek A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem, son Marsilya maçındaki oyunuyla kendisini izleyen beş kulübü adeta mest etti.