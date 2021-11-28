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    • Spor
    • 28.11.2021 13:29
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    • 28.11.2021 13:32
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    CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 14. hafta heyecanı sürüyor. Gaziantep FK, ligin sürpriz ekiplerinden Konyaspor'u evinde ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor

    Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Muhammet, Dicko
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi

    GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Gaziantep FK - Konyaspor maçı 28 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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