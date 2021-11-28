CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Muhammet, Dicko

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 28 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.