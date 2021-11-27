Medipol Başakşehir'in galibiyet serisine Altay çembesi





Adana Demirspor ile Kasımpaşa'nın kapışmasında kazanan çıkmadı... Böylece Adana Demirspor'un iki maçlık galibiyet serisi sonlandı. Ev sahibi ekibin iki topu direkten dönerken konuk ekip Kasımpaşa da bir kez direği nişanladı.SÜPER Lig'de Medipol Başakşehir evinde Altay ile golsüz berabere kaldı. Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra çıktığı 5 maçın tamamını kazanan Başakşehir'in serisi 6'ncı maçta sona erdi. 30. dakikada Başakşehir, Okaka ile golü buldu fakat VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi. Altay'ın golcüsü Rayyan son dakikalarda hava topu mücadelesinde başından sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. İstanbul ekibi puanını 22'ye yükseltirken Altay da 17 puana ulaştı.