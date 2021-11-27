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    Medipol Başakşehir'in galibiyet serisine Altay çembesi

    Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle ilk 5 maçını kazanan Medipol Başakşehir dün Altay ile golsüz berabere kaldı. 30. dakikada Başakşehir gol buldu ancak, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte sizler derlediğimiz 27 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Medipol Başakşehir’in serisine Altay son verdi

    Süper Lig'de Medipol Başakşehir evinde Altay ile golsüz berabere kaldı. Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra çıktığı 5 maçın tamamını kazanan Başakşehir'in serisi 6'ncı maçta sona erdi. 30. dakikada Başakşehir, Okaka ile golü buldu fakat VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi. Altay'ın golcüsü Rayyan son dakikalarda hava topu mücadelesinde başından sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. İstanbul ekibi puanını 22'ye yükseltirken Altay da 17 puana ulaştı.



    DEMİR'E PAŞA ÇELMESİ!
    Evinde Kasımpaşa ile berabere kalan Adana Demirspor'un iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.



    Adana Demirspor ile Kasımpaşa'nın kapışmasında kazanan çıkmadı... Böylece Adana Demirspor'un iki maçlık galibiyet serisi sonlandı. Ev sahibi ekibin iki topu direkten dönerken konuk ekip Kasımpaşa da bir kez direği nişanladı.SÜPER Lig'de Medipol Başakşehir evinde Altay ile golsüz berabere kaldı. Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra çıktığı 5 maçın tamamını kazanan Başakşehir'in serisi 6'ncı maçta sona erdi. 30. dakikada Başakşehir, Okaka ile golü buldu fakat VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi. Altay'ın golcüsü Rayyan son dakikalarda hava topu mücadelesinde başından sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. İstanbul ekibi puanını 22'ye yükseltirken Altay da 17 puana ulaştı.



        AVCI'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'i ağırladı... Bu görüşmede Avcı'nın odasındaki detay gözlerden kaçmadı. Bordo-Mavililer'in yaşadığı tüm şampiyonlukların yer aldığı çerçeveleri odasına eklettiren tecrübeli hoca, bu sezon yaşanması muhtemel şampiyonluk için bir çerçeveyi boş bıraktı. Abdullah Avcı'nın hareketi taraftarlarca, "Şampiyonluğa herkesten çok inanmış" olarak yorumlandı.



        KONYA'DA İMZA GÜNÜ
        Konyaspor iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmesi 3+1 yıl, Ahmet Çalık'ın sözleşmesi ise 3 yıllığına uzatıldı.



        AGUIBOU CAMARA'NIN PEŞİNDELER
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Leicester City ve Newcastle United, Yunanistan devi Olympiakos forması giyen Aguibou Camara'nın peşinde...



            SÜPER LİG'DE ANTALYA DERBİSİ
            Süper Lig'de bugün iki kritik karşılaşma oynanacak. Saat 13.30 Antalyaspor ile Alanyaspor kapışacak. Saat 16.00'da ise Ç.Rizespor-Kayserispor maçı var.



            G.BİRLİĞİ TİMSAH'I YIKTI!
            TFF 1. Lig'de dün iki karşılaşma oynandı. Gençlerbirliği evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup etti... Günün bir diğer maçında ise Balıkesirspor ile Manisa FK golsüz berabare kaldı.

            ERZİNCANSPOR'DAN 5 KARDEŞ
            TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Anagold Erzincanspor evinde AMED Sportif Faaliyetler'i 5-2 yendi. Kırmızı Grup'ta ise Diyarbekirspor sahasında Serik Belediye'yi 3-0'lık sonuçla mağlup etti.
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            Haberler Spor Medipol Başakşehir'in galibiyet serisine Altay çembesi
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