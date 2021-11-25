Türkiye-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Belarus basketbol maçı hangi kanalda?

GRUPTA İLK 3 TUR ATLAYACAK

Eleme formatına göre, takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.