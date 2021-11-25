Türkiye-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Belarus basketbol maçı hangi kanalda?

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Belarus ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Belarus basket maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Belarus maçı hangi kanalda? İşte müsabaka hakkında tüm merak edilenler!
TÜRKİYE-BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak Türkiye-Belarus maçı NTV'den naklen ekranlara gelecek.
GRUPTA İLK 3 TUR ATLAYACAK
Eleme formatına göre, takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.