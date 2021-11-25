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    • Spor
    • 25.11.2021 14:11
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    • 25.11.2021 14:12
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    Türkiye-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Belarus basketbol maçı hangi kanalda?

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde gruptaki ilk maçı bugün yapılacak. 12 Dev Adamımız, açılış maçında Belarus'la karşı karşıya geliyor. İkinci turda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak. Basketbol meraklıları Türkiye - Belarus maçının yayın saati ve yayın kanalı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye-Belarus basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Belarus maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler....

    takvim.com.tr
    Türkiye-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta?

    2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Belarus ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Belarus basket maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Belarus maçı hangi kanalda? İşte müsabaka hakkında tüm merak edilenler!

    TÜRKİYE-BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak Türkiye-Belarus maçı NTV'den naklen ekranlara gelecek.

    GRUPTA İLK 3 TUR ATLAYACAK

    Eleme formatına göre, takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

        BELARUS'LA 7. KEZ KARŞILAŞACAK

        Ay-Yıldızlılar tarihinde 7. kez Belarus'la karşılaşacak. İki takım, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

        İstanbul'da 1997 yılında oynanan ve Belarus'un 85-74 kazandığı müsabakayla başlayan rekabette ay-yıldızlı ekip 4 maçı kazanırken, 2 kez rakibine yenildi. Milliler, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Gruptaki ilk maçı 77-74 kazanan Ay-Yıldızlılar son karşılaşmadan da 91-62 üstünlükle ayrıldı.
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        Haberler Spor Türkiye-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Belarus basketbol maçı hangi kanalda?
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