Galatasaray Marsilya canlı maç bedava ücretsiz izleme yolları! GS Marsilya maçı şifresiz veren yabancı kanallar! Şifresiz nasıl izlenir?

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mohamed

MARSİLYA: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Henrique, Milik

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Marsilya maçı için en pahalı 1.250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇININ İDDAA ORANLARI

Galatasaray 2.34

Beraberlik 2.80

Marsilya 2.23

FRANSIZLARLA 20 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 20 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 299. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 298 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 396 kez havalandırırken, kalesinde ise 444 gol gördü.