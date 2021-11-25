Galatasaray Marsilya canlı maç bedava ücretsiz izleme yolları! GS Marsilya maçı şifresiz veren yabancı kanallar! Şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında Galatasaray Marsilya ile mücadele edecek. Cengiz Ünder'in de takımda yer aldığı Marsilya Aslan'ı bu gece alt etmeye çalışacak. Dev karşılaşma için nefesler tutuldu. Arda Turan ve Sacha Boey'siz sahaya çıkacak olan GS bu geceyi zafer ile bitimek istiyor. 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te yapılacak maç için heyecan dorukta. Maçı kaçırmadan kesintisiz HD izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray Marsilya canlı maç bedava ücretsiz izleme yollarını araştırıyor. Peki; GS Marsilya maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte Galatasaray Marsilya maçı şifresiz veren yabancı kanallar!
GALATASARAY MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
25 Kasım Perşembe günü oynanacak Galatasaray Marsilya maçı saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MARSİLYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
GALATASARAY MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mohamed
MARSİLYA: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Henrique, Milik
GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI BİLET FİYATLARI
Galatasaray - Marsilya maçı için en pahalı 1.250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.
GALATASARAY MARSİLYA MAÇININ İDDAA ORANLARI
Galatasaray 2.34
Beraberlik 2.80
Marsilya 2.23
FRANSIZLARLA 20 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 20 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.
AVRUPA KUPALARINDA 299. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 298 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 396 kez havalandırırken, kalesinde ise 444 gol gördü.