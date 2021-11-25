Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.11.2021 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2021 16:55
    ABONE OL

    Galatasaray Marsilya canlı maç bedava ücretsiz izleme yolları! GS Marsilya maçı şifresiz veren yabancı kanallar! Şifresiz nasıl izlenir?

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Galatasaray Marsilya maçı ile tüm hızıyla devam ediyor. Sahasında Marsilya'yı konuk edecek olan Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, bu akşamki kritik mücadeleyi kazanarak grubu lider tamamlamayı garantilemeyi amaçlıyor. Futbolseverler maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Maça saatler kala Galatasaray Marsilya maçı şifresiz veren yabancı kanallar araştırılıyor. Peki; Şifresiz nasıl izlenir? İşte Galatasaray Marsilya canlı maç bedava ücretsiz izleme yolları...

    Galatasaray Marsilya canlı maç bedava ücretsiz izleme yolları!

    UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında Galatasaray Marsilya ile mücadele edecek. Cengiz Ünder'in de takımda yer aldığı Marsilya Aslan'ı bu gece alt etmeye çalışacak. Dev karşılaşma için nefesler tutuldu. Arda Turan ve Sacha Boey'siz sahaya çıkacak olan GS bu geceyi zafer ile bitimek istiyor. 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te yapılacak maç için heyecan dorukta. Maçı kaçırmadan kesintisiz HD izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray Marsilya canlı maç bedava ücretsiz izleme yollarını araştırıyor. Peki; GS Marsilya maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte Galatasaray Marsilya maçı şifresiz veren yabancı kanallar!

    GALATASARAY MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    25 Kasım Perşembe günü oynanacak Galatasaray Marsilya maçı saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

    GALATASARAY MARSİLYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    GALATASARAY MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mohamed

    MARSİLYA: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Henrique, Milik

    GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI BİLET FİYATLARI

    Galatasaray - Marsilya maçı için en pahalı 1.250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.

    GALATASARAY MARSİLYA MAÇININ İDDAA ORANLARI

    Galatasaray 2.34
    Beraberlik 2.80
    Marsilya 2.23

    FRANSIZLARLA 20 KEZ KARŞILAŞTI

    Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 20 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.

    AVRUPA KUPALARINDA 299. RANDEVU

    Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 298 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 396 kez havalandırırken, kalesinde ise 444 gol gördü.

        TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 92. MAÇ

        Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 91 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 123 gol atarken, kalesinde ise 132 gole engel olamadı.

        BU SEZON AVRUPA'DA 10 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 10 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 4 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak İstanbul'da karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

        MARSİLYA'DA PAYET İLE RONGİER CEZALI

        Marsilya'da Galatasaray maçı öncesinde iki futbolcusunun kart cezası bulunuyor. Dimitri Payet ile Valentin Rongier cezalarından dolayı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in durumunun ise belirsiz olduğu belirtildi.

        TOBİAS STIELER DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray ile Marsilya arasında oynanacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. VAR'da Sascha Stegemann, AVAR'da da Katrin Rafalski görev yapacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Unisalver gübre
        Haberler Spor Galatasaray Marsilya canlı maç bedava ücretsiz izleme yolları! GS Marsilya maçı şifresiz veren yabancı kanallar! Şifresiz nasıl izlenir?
            SON DAKİKA