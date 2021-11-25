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    Trabzonspor'da sol bek arayışı sürüyor Abdullah Avcı onayı verdi! Komşu harekatı

    Sol bek arayışını sürdüren Trabzonspor ilaçı İtalyan ekibi Sassuolo'da buldu. Abdullah Avcı onayı verdi. Yönetim Yunan Kyrıakopoulos için hemen harekete geçti.

    Komşu harekatı

    Devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da Georgios Kyriakopoulos sesleri yükseliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Yunan futbolcuya onay verdiği, yönetimin de hemen harekete geçtiği öğrenildi.



    BİR MENAJERE YETKİ VERİLDİ
    Alınan bilgilere göre Bordo-Mavililer, Sassuolo ile görüşmesi için bir menajeri yetkilendirdi. Yönetim, İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Ayrıca Kyriakopoulos'un menajeriyle de masaya oturulacağı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da sol bek arayışı sürüyor Abdullah Avcı onayı verdi! Komşu harekatı
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