Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.11.2021 07:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2021 07:30
    ABONE OL

    Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Marsilya muhtemel 11'ler!

    UEFA Avrupa Ligi maçları son sürat devam ediyor. E Grubu'nda mücade eden temsilcimiz Galatasaray 5. hafta maçında Marsiya'yı konuk edecek. Marsilya'yı mağlup edip 3 puanı almak isteyen Galatasaray, grupta yoluna lider olarak devam etmek istiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Maçın bilgilerini öğrenmek isteyen taraftarlar yayın saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    E Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Marsilya maçı için geri sayım sona erdi. Bu kapsamda futbolseverler müsabakanın tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    GALATASARAY-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Galatasaray-Marsilya UEFA Avrupa Ligi E grubu maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

    UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

    1- Galatasaray 8

    2- Lazio 5

    3- Marsilya 4

    4- Lokomotiv Moskova 2

        GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

        GALATASARAY'DA 2 EKSİK

        Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

        Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Unisalver gübre
        Haberler Spor Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Marsilya muhtemel 11'ler!
            SON DAKİKA