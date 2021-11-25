Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Marsilya muhtemel 11'ler!

E Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Marsilya maçı için geri sayım sona erdi. Bu kapsamda futbolseverler müsabakanın tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!