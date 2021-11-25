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    Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti! Ajax karşısında öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı

    22’de Rachid Ghezzal’ın penaltı golüyle öne geçen Kartal’ın ikinci yarıda gardı düştü. Devler Ligi’nde 5 maç sonunda puanla tanışamayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.

    Beşiktaş’a bi ’Haller’ oluyor!

    Beşiktaş Devler Ligi 5. maçında Ajax'a evinde 2-1 kaybetti... 6'da Schuurs'un sert şutu direği yaladı. 11'de Rosier ile gole yaklaştık. Fransız oyuncunun şutu direğin yanından dışarı çıktı. 20'de Mazraoui'nin eline çarpan top sonrası Kara Kartal penaltı kazandı.



    LARİN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
    Penaltıyı Ghezzal ağlarla buluşturdu: 1-0... 42'de Larin kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Kanadalı yıldızın vuruşunda tecrübeli kaleci gole izin vermedi.



    HALLER KABUSUMUZ OLDU!
    54'te Ajax'ta Tagliafico'nun pasında Haller topu ağlara gönderdi: 1-1... 59'da Haller bu kez kale dibinden kaçırdı. 69'da Ajax'ın yıldızı Haller kale dibinden affetmedi: 1-2.



        MERT GOLE İZİN VERMEDİ
        83'te kullanılan köşe vuruşunda Martinez kafayı vurdu... Mert, sağına çok iyi uzandı ve golü önledi. Beşiktaş, Ajax'a 2-1 yenilerek 1 maç kala Avrupa macerasını sonlandırdı.



        NE ÇEKTİN BE KARTAL!
        Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarında puanı olmayan tek takım konumunda... Devler Ligi'nde 32 takım içersinde sadece Beşiktaş puan alamadı. Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa kupalarında en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Hollanda ekibi Ajax... Kartal, Ajax ve Dinamo Kiev'e 6'şar kez kaybetti.

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        Haberler Spor Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti! Ajax karşısında öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı
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