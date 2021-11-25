Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti! Ajax karşısında öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı





NE ÇEKTİN BE KARTAL!

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarında puanı olmayan tek takım konumunda... Devler Ligi'nde 32 takım içersinde sadece Beşiktaş puan alamadı. Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa kupalarında en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Hollanda ekibi Ajax... Kartal, Ajax ve Dinamo Kiev'e 6'şar kez kaybetti.