Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti! Ajax karşısında öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı

Beşiktaş Devler Ligi 5. maçında Ajax'a evinde 2-1 kaybetti... 6'da Schuurs'un sert şutu direği yaladı. 11'de Rosier ile gole yaklaştık. Fransız oyuncunun şutu direğin yanından dışarı çıktı. 20'de Mazraoui'nin eline çarpan top sonrası Kara Kartal penaltı kazandı.
LARİN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
Penaltıyı Ghezzal ağlarla buluşturdu: 1-0... 42'de Larin kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Kanadalı yıldızın vuruşunda tecrübeli kaleci gole izin vermedi.
HALLER KABUSUMUZ OLDU!
54'te Ajax'ta Tagliafico'nun pasında Haller topu ağlara gönderdi: 1-1... 59'da Haller bu kez kale dibinden kaçırdı. 69'da Ajax'ın yıldızı Haller kale dibinden affetmedi: 1-2.