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    • Spor
    • 25.11.2021 12:19
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    • 25.11.2021 12:23
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    SON DAKİKA | Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Giresunspor maçında Hüseyin Göçek, Karagümrük-Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır, Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinde Atilla Karaoğlan ve Göztepe-Fenerbahçe maçında ise Mete Kalkavan düdük çalacak.

    Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

    Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş-Giresunspor maçında Hüseyin Göçek, Karagümrük-Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır, Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinde Atilla Karaoğlan ve Göztepe-Fenerbahçe maçında ise Mete Kalkavan düdük çalacak.

    YARIN:
    20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)
    20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)

    27 KASIM CUMARTESİ:
    13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)
    16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
    19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)

    28 KASIM PAZAR:
    13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)
    16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)
    16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)
    19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)

    29 KASIM PAZARTESİ:
    20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)

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    Haberler Spor SON DAKİKA | Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
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