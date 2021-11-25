Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama geldi! Hakem konuşmayacak...





Bu toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bugün (dün) yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" açıklamasını yaptı. Ağaoğlu, toplantıda 6 kulübün yer almadığını ve bu kulüplerin Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantep FK olduğunu açıkladı. Ağaoğlu, "6 kulübümüz ile konu henüz görüşülmemiştir" diye konuştu.