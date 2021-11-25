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    Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama geldi! Hakem konuşmayacak...

    Burak Elmas’ın “Hakem hatalarını birlikte konuşalım” çıkışı sonrası Kulüpler Birliği’nden flaş bir çıkış geldi. Başkan Ahmet Ağaoğul, “14 kulüp ilk yarının kalan 6 haftasında hakem konuşmayacak” dedi.

    14 kulüpten hakem kararı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye gitmiş, diğer kulüplere de seslenerek "Gelin sorunlarımızı beraber konuşalım" demişti. Elmas'ın çağrısı sorası dün 14 Süper Lig kulübünün idarecisi bir araya geldi.



    Bu toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bugün (dün) yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" açıklamasını yaptı. Ağaoğlu, toplantıda 6 kulübün yer almadığını ve bu kulüplerin Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantep FK olduğunu açıkladı. Ağaoğlu, "6 kulübümüz ile konu henüz görüşülmemiştir" diye konuştu.



    BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ: ANLAMSIZ VE GEREKSİZ
    14 kulübün "İlk yarının sonuna kadar hakem konuşmuyoruz" anlaşmasına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi. Yapılan açıklamada, "Bu konuyla ilgili alınan kararı anlamsız ve gereksiz buluyoruz" denildi.

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    Haberler Spor Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama geldi! Hakem konuşmayacak...
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