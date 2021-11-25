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    Galatasaray'da gözler PFDK toplantısında

    Avrupa'da Marsilya önünde çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da gözler bir yandan da PFDK'nın toplantısında olacak. Kurulun hakaret ve talimatlara aykırı haraket nedeniyle Fatih Terim'e vereceği ceza merakla bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bugün tüm gözler PFDK’da olacak!

    Marsilya önünde bugün çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da gözler bir yandan da PFDK'nın toplantısında olacak. Kurulun hakaret ve talimatlara aykırı haraket nedeniyle Fatih Terim'e nasıl bir ceza vereceği merakla bekleniyor.



    MOHAMED İÇİN NET MESAJ
    TERİM, "Mohamed'le yola devam etmek istiyoruz. Eğer bir değişiklik olmazsa kararımızı bu yönde vereceğiz" diye konuştu.



    MORUTAN KULÜBEYE
    Fatih Terim derbide bekleneni veremeyen Morutan'ı bugün yedek bırakacak. Taylan'ın ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.



        CENGİZ'İN DURUMU BELİRSİZ
        Bu akşam Galatasaray'la karşılaşacak olan Marsilya dün İstanbul'a geldi. Fransız ekibinin kafilesinde hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder de yer aldı. Milli futbolcumuzun kesin durumunun bugün belli olacağı öğrenildi.



        ŞENOL GÜNEŞ'TEN HEKİMOĞLU'NA ZİYARET
        Milli Takım eski Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ile sohbet eden tecrübeli hoca daha sonra ise Hekimoğlu Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.



        DELİLER GİBİ TRANSFER DÖNEMİNİ BEKLİYORUM
        Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica flaş açıklamalar yaptı. Rumen hoca, "6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil. Ben şimdi nasıl değişiklik yapacağım, nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim, dinlendireceğim? Deliler gibi transfer sezonunu bekliyorum" dedi.



            IRAK'IN HOCASI ADVOCAAT İSTİFASINI AÇIKLADI
            Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı bildirildi. Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi" diye konuştu.



            FENERBAHÇE BEKO İLE ANADOLU EFES KAPIŞIYOR
            Euroleague'de bu sezon istediği puanları alamayan temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 12. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak... Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak. Maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak.



            12 DEV ADAM'IN İLK RAKİBİ BELARUS
            A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki karşılaşmaları bugün deplasmanda Belarus ile oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.

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