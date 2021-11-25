Galatasaray'da gözler PFDK toplantısında





IRAK'IN HOCASI ADVOCAAT İSTİFASINI AÇIKLADI

Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı bildirildi. Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi" diye konuştu.