Galatasaray'da gözler PFDK toplantısında

Marsilya önünde bugün çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da gözler bir yandan da PFDK'nın toplantısında olacak. Kurulun hakaret ve talimatlara aykırı haraket nedeniyle Fatih Terim'e nasıl bir ceza vereceği merakla bekleniyor.
MOHAMED İÇİN NET MESAJ
TERİM, "Mohamed'le yola devam etmek istiyoruz. Eğer bir değişiklik olmazsa kararımızı bu yönde vereceğiz" diye konuştu.
MORUTAN KULÜBEYE
Fatih Terim derbide bekleneni veremeyen Morutan'ı bugün yedek bırakacak. Taylan'ın ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.