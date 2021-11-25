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    Galatasaray ve Marsilya maçı öncesi Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu

    Fatih Terim, “Derbi heyecanları, yabancı kuralı veya hakem hataları gibi yaratılan illüzyonlardan kurtulmamız lazım. 100 yıldır birbirimizle oynuyourz, yeniyoruz, yeniliyoruz. Fenerbahçe maçının telafisi var ama Marsilya maçının yok” diye konuştu...

    Marsilya maçı derbiden önemli

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



    Tecrübeli hoca, "Pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorum yapmamı beklediğinizi biliyorum. Derbi heyecanları, yabancı kuralı veya hakem hataları gibi yaratılan illüzyonlardan kurtulmamız lazım. 100 yıldır birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz. Şu an Marsilya maçının öneminin önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Fenerbahçe derbisinin telafisi var ama bu maçın yok" dedi.



    Takımın bu sezonki performansı hakkında konuşan Terim, "Gençlere güveniyorum ve inanıyorum. Evet, kızıyorum. En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama puan durumunda aşağıdayız. Çok pozisyona girip az atıyoruz, az pozisyon verip çok yiyoruz. Potansiyellerini bildiğim için kızıyorum. Ama onlar benim evladım. Yaptıkları her hatanın sorumluluğunu üstüme alıyorum" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Spor Galatasaray ve Marsilya maçı öncesi Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu
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