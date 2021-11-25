Galatasaray ve Marsilya maçı öncesi Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu





Takımın bu sezonki performansı hakkında konuşan Terim, "Gençlere güveniyorum ve inanıyorum. Evet, kızıyorum. En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama puan durumunda aşağıdayız. Çok pozisyona girip az atıyoruz, az pozisyon verip çok yiyoruz. Potansiyellerini bildiğim için kızıyorum. Ama onlar benim evladım. Yaptıkları her hatanın sorumluluğunu üstüme alıyorum" açıklamasını yaptı.

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