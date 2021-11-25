Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da kritik maçlara çıkıyor





Kanarya, Yunan ekibine üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Aslan'a karşı mücadele edemeyecek. F.Bahçe'nin rakibi Olympiakos Yunanistan Ligi'nde 10 maçta 8 galibiyet aldı ve yoluna namağlup devam ediyor...