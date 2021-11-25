Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pererira Olympiakos maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Olympiakos'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam maçın zor geçeceğini belirterek "Kendi seviyemizde oynamalı, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız" ifadelerinde bulundu. Portekizli teknik adam, "Galatasaray maçı güzel bir maçtı ama geride kaldı. Yarın (bugün) da burada güzel bir maç olacak. Kazanarak taraftarımıza yeni bir hediye vermek istiyoruz" diye konuştu.