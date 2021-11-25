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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pererira Olympiakos maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu

    UEFA Avrupa Ligin'de bugün Olympiakos'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin Teknik Dİrektörü Vitor Pererira maç öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, “Kendi seviyemizde oynamalı, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli Fenerbahçe haberleri...

    Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız

    UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Olympiakos'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam maçın zor geçeceğini belirterek "Kendi seviyemizde oynamalı, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız" ifadelerinde bulundu. Portekizli teknik adam, "Galatasaray maçı güzel bir maçtı ama geride kaldı. Yarın (bugün) da burada güzel bir maç olacak. Kazanarak taraftarımıza yeni bir hediye vermek istiyoruz" diye konuştu.



    FENERBAHÇE'YE ATİNA'DA SEVGİ SELİ
    F.Bahçe dün akşam saatlerinde Yunanistan'a geldi. Teknik heyet ve futbolcular, konaklayacakları otele gelişlerinde, buradaki Sarı-Lacivertli taraftarlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.



    PEREİRA AVRUPA'DA 23. SINAVINA ÇIKIYOR
    F.Bahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek. Portekizli teknik adam 22 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti.



        FENERBAHÇE HAZIR KITA
        F.Bahçe, Olympiakos ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-Lacivertli oyuncuların son idmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Teknik Direktör Vitor Pereira oyuncularıyla antrenman öncesinde kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Kanarya idman sonrası Yunanistan'a uçtu. Fener peşini bırakmıyor Pereira Avrupa'da 23. sınavına çıkıyor.



        ZAJC SINIRDA!
        Fenerbahçe'de Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık'ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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        Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pererira Olympiakos maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu
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