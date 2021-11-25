Beşiktaş Avrupa defterini kapattı! Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın Direktörü Sergen Yalçın, Ajax'a yenilip Avrupa'dan elendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Taraftarların Sergen takımı ayağa kaldır" dediği başarılı hoca, karşılaşmanın ardından "Şimdi ligde ayağa kalkma zamanı" dedi.
ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM
Giresunspor maçıyla kötü gidişe son vermek istediklerini söyleyen Yalçın, "Beşiktaş için elimden geleni yapıyorum. Giresun maçı bizim için çıkışın başlangıcı olacak" diye konuştu.
KADROMUZ LİG İÇİN YETERLİ
Yalçın ayrıca şunları söyledi: Teixeira henüz istediğimiz seviyede değil. Kadromuz lig için yeterli. Bu şartlarda transfer yapmak pek de kolay değil. Mali şartlar ortada. Taraftarlarımızın desteğini boşa çıkarmamak için çalışacağız."