Beşiktaş Avrupa defterini kapattı! Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu





KADROMUZ LİG İÇİN YETERLİ

Yalçın ayrıca şunları söyledi: Teixeira henüz istediğimiz seviyede değil. Kadromuz lig için yeterli. Bu şartlarda transfer yapmak pek de kolay değil. Mali şartlar ortada. Taraftarlarımızın desteğini boşa çıkarmamak için çalışacağız."

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