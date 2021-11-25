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    Beşiktaş Avrupa defterini kapattı! Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu

    Maç sonrası açıklamada bulunan Beşiktaş'ın teknik adamı Sergen Yalçın“Avrupa defterini kapattık ve bir an önce lige döneceğiz. Artık bizim için ligde ayağa kalkma vakti.” “Beşiktaş için elimden geleni yapıyorum. Taraftarların desteğini boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağız. dedi.

    Ligde ayağa kalkma vakti

    Beşiktaş'ın Direktörü Sergen Yalçın, Ajax'a yenilip Avrupa'dan elendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Taraftarların Sergen takımı ayağa kaldır" dediği başarılı hoca, karşılaşmanın ardından "Şimdi ligde ayağa kalkma zamanı" dedi.



    ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM
    Giresunspor maçıyla kötü gidişe son vermek istediklerini söyleyen Yalçın, "Beşiktaş için elimden geleni yapıyorum. Giresun maçı bizim için çıkışın başlangıcı olacak" diye konuştu.



    KADROMUZ LİG İÇİN YETERLİ
    Yalçın ayrıca şunları söyledi: Teixeira henüz istediğimiz seviyede değil. Kadromuz lig için yeterli. Bu şartlarda transfer yapmak pek de kolay değil. Mali şartlar ortada. Taraftarlarımızın desteğini boşa çıkarmamak için çalışacağız."

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    Haberler Spor Beşiktaş Avrupa defterini kapattı! Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu
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