Ajax yenilgisine rağmen Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a tam destek verdi

Beşiktaş'ın son haftalarda elde ettiği kötü sonuçların ardından takımdaki geleceği tartışılan Sergen Yalçın'a Siyah-Beyazlı taraftarlardan tam destek geldi. Taraftarlar dünkü maçta mağlubiyeti rağmen Yalçın'a tezahüratları ile destek verdi. Hocalarının arkalarında olduklarını gösterdi.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı maçın 20. dakikasında Hollanda ekibinden Mazraoui, kornerden gelen topu eliyle karşıladı. İlk olarak oyunu devam ettiren Bosna Herkesli hakem, ardından ise VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi. Beşiktaş lehine penaltıyı verdi.
MERT GÜNOK HER KÖTÜ GİDİŞİN BİR SONU VARDIR
Ajax maçında Beşiktaş'ta kaleyi koruyan Mert Günok, mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli eldiven, "İyi başladık ama sonunu getiremedik. Her kötü gidişatın bir sonu vardır. Ligde çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.