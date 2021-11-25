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    Ajax yenilgisine rağmen Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a tam destek verdi

    Beşiktaş'ın son haftalarda elde ettiği kötü sonuçların ardından takımdaki geleceği tartışılan Sergen Yalçın'a Siyah-Beyazlı taraftarlardan tam destek geldi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli Beşiktaş haberleri...

    Sergen Yalçın’a tam destek!

    Beşiktaş'ın son haftalarda elde ettiği kötü sonuçların ardından takımdaki geleceği tartışılan Sergen Yalçın'a Siyah-Beyazlı taraftarlardan tam destek geldi. Taraftarlar dünkü maçta mağlubiyeti rağmen Yalçın'a tezahüratları ile destek verdi. Hocalarının arkalarında olduklarını gösterdi.



    VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
    Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı maçın 20. dakikasında Hollanda ekibinden Mazraoui, kornerden gelen topu eliyle karşıladı. İlk olarak oyunu devam ettiren Bosna Herkesli hakem, ardından ise VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi. Beşiktaş lehine penaltıyı verdi.



    MERT GÜNOK HER KÖTÜ GİDİŞİN BİR SONU VARDIR
    Ajax maçında Beşiktaş'ta kaleyi koruyan Mert Günok, mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli eldiven, "İyi başladık ama sonunu getiremedik. Her kötü gidişatın bir sonu vardır. Ligde çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.



        VODAFONE PARK BOŞ KALDI
        Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı maça ilgi azdı. Karşılaşmayı tribünde 10 bin civarında taraftar takip etti.



        TEİXEİRA TAT VERMEDİ
        Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Teixeira dün de döküldü. Brezilyalı'nın futbolcu sınıfı geçemedi.



        MONTERO SAKATLANDI
        Beşiktaş'ın İspanyol stoperi sakatlığı sebebiyle maça devam edmedi.

            Unisalver gübre
            Haberler Spor Ajax yenilgisine rağmen Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a tam destek verdi
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