Ajax yenilgisine rağmen Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a tam destek verdi





MERT GÜNOK HER KÖTÜ GİDİŞİN BİR SONU VARDIR

Ajax maçında Beşiktaş'ta kaleyi koruyan Mert Günok, mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli eldiven, "İyi başladık ama sonunu getiremedik. Her kötü gidişatın bir sonu vardır. Ligde çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.