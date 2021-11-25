Abdullah Avcı rekora doymuyor! Kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı

Trabzon ile birçok rekoru egale eden teknik direktör Abdullah Avcı, kendi kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı. 13 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan Avcı, kariyerinde sadece 2016- 17 sezonunda Başakşehir ile ilk 13 haftada 9 galibiyet 4 beraberlik alarak topladığı 31 puanlık sezon başlangıç başarısını da geride bıraktı.