Abdullah Avcı rekora doymuyor! Kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı

Trabzon ile birçok rekoru egale eden teknik direktör Abdullah Avcı, kendi kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı. 13 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan Avcı, kariyerinde sadece 2016- 17 sezonunda Başakşehir ile ilk 13 haftada 9 galibiyet 4 beraberlik alarak topladığı 31 puanlık sezon başlangıç başarısını da geride bıraktı.
HAMSİK DÖNÜYOR!
Gaziantep FK maçında riske edilmeyen Slovak yıldız Marek Hamsik, Trabzonspor'un Karagümrük ile oynayacağı maçta 11'deki yerini alacak. Bakasetas'ın durumu ise halen belirsiz.
İŞTE AZMİN ZAFERİ
Geçen sezon çapraz bağları kopan bu sezonunun ise ilk 10 haftası sakatlıklarla boğuşan Trondsen pes etmeyerek formayı kaptı. Son haftalardaki performansıyla Abdullah hocanın gözüne girdi.