Mesut Özil istatistiklerle ortaya koydu! Kariyer rekoru kırıyor: 152 dakikada bir gole katkı yapıyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Seyrantepe'de yenip yeniden ayağa kalkarken, Mesut Özil hiç kuşku yok ki takımın en önemli sihalı olarak dikkat çekti.
152 DAKİKADA BİR GOLE KATKI
Fenerbahçe, Galatasaray'ı Seyrantepe'de yenip yeniden ayağa kalkarken, Mesut Özil hiç kuşku yok ki takımın en önemli sihalı olarak dikkat çekti.
152 DAKİKADA BİR GOLE KATKI
Bu maçların 9'unda ilk 11'de görev alan Mesut Özil 5 gol 1 asist yaparak 152 dakikada bir gole katkı verdi.
Mesut daha önce oynadığı hiçbir takımda böyle bir istatistiği yakalayamadı.
MESUT VARSA FENER KAZANIYOR
Mesut'un oynadığı maçlarda Fenerbahçe 18 puan topladı. Mesut'un 11'de olmadığı maçlarda ise 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 ylenilgi elde ederek 16 puan topladı.