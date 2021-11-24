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    Mesut Özil istatistiklerle ortaya koydu! Kariyer rekoru kırıyor: 152 dakikada bir gole katkı yapıyor

    Mesut Özil 14 maçta 761 dakika görev aldı... 5 gol atıp 1 asist yaptı. Bir çok maçta yedek kalan yıldız futbolcu, Pereira’ya rağmen kariyerinin en parlak rakamlarını yakaladı.

    Mesut’un zirve sezonu

    Fenerbahçe, GalatasaraySeyrantepe'de yenip yeniden ayağa kalkarken, Mesut Özil hiç kuşku yok ki takımın en önemli sihalı olarak dikkat çekti.

    Bu sezon Pereira ile zaman zaman yıldızı barışmayan ve bu nedenle yedek kalan Mesut 14 resmi maçta 761 dakika görev aldı.

    152 DAKİKADA BİR GOLE KATKI


        Bu maçların 9'unda ilk 11'de görev alan Mesut Özil 5 gol 1 asist yaparak 152 dakikada bir gole katkı verdi.

        Mesut daha önce oynadığı hiçbir takımda böyle bir istatistiği yakalayamadı.

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            Haberler Spor Mesut Özil istatistiklerle ortaya koydu! Kariyer rekoru kırıyor: 152 dakikada bir gole katkı yapıyor
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