Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.11.2021 19:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2021 19:54
    ABONE OL

    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı

    Son dakika haberleri... Süper Lig kulüpleri flaş bir karar aldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldıklarını duyurdu.

    AA
    Süper Lig ’hakemleri’ konuşmayacak!

    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliğinin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve 14 kulübün katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    "HAKEMLERİ KONUŞMAYACAĞIZ"
    Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluyla (MHK) yürüttüğü çalışmanın detayları konusunda kulüplerin bilgilendirildiğini belirten Ağaoğlu, "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı, ligin ilk yarısının sonuna kadar hakemlerle ilgili açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğine vardı. Diğer kulüp başkanlarıyla henüz konuşmadık. 14 kulübün başkanı ve yöneticileri, kendilerinin ve yöneticilerinin MHK ile yaptığımız çalışmanın selameti açısından, hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına hiçbir beyanda bulunmayacak. Bunun da toplum tarafından olumlu algılanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    TFF'DEN KULÜPLERE EK KAYNAK
    Süper Lig'de yer alan kulüplerin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Takımların giderlerinin çok önemli bir kısmı yabancı para birimiyle ölçülüyor. Son zamanlarda kurdaki dalgalanmalar, kulüplerimizi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya getirdi. Buna bağlı olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başında kulüplere 300 milyon liralık ek kaynak sağlayacağı konusunda beyanatı vardı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi kaynak sıkıntısı içinde. Nihat Özdemir'in bu sözünü yerine getirmesini ve bu rakamın eşit olarak dağıtılmasını talep ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        Toplantıda yayın ihalesiyle ilgili de değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Ağaoğlu, "14 kulübümüzün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesiyle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi. İzlenecek yol haritası belirlendi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ve danışman şirketle yapılacak çalışmanın ana hatları belirlendi." diye konuştu.

        BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
        Beşiktaş resmi sitesinden Kulüpler Birliği kararı hakkında bir açıklamada bulundu.

        Açıklama şu şekilde:

        "Kulüpler Birliği'nin 24.11.2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda "14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız" şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz.

        Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir.

        Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beşiktaş - Ajax | CANLI
        Haberler Spor Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı
            SON DAKİKA