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    • Spor
    • 24.11.2021 20:38
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    • 24.11.2021 20:38
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    Beşiktaş Ajax canlı maç izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş BJK Ajax maçı canlı izle bedava şifresiz!

    Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma bu akşam milyonlarca taraftar tarafından anbean takip edilecek. Bu doğrultuda da maçın yayınlanacağı kanal ve radyoların listesi akşam saatleriyle birlikte çok araştırılıyor. Beşiktaş Ajax canlı maç izle seçeneği hakkında araştırmalar artışa geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş BJK Ajax maçı canlı izle bedava şifresiz seçeneği özellikle son saatlerde futbolseverler tarafından araştırılıyor.

    Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda?

    Beşiktaş taraftarının nefesini tutarak beklediği gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği maç heyecanla izlenecek. Beşiktaş ve Ajax Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında mücadele ediyor. Karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler özellikle akşam saatlerinin gelmesinin hemen ardında Beşiktaş Ajax canlı maç izle seçeneğini sıklıkla araştırıyor. Bu önemli derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da mücadeleye kesin zafer parolasıyla çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş BJK Ajax maçı canlı anlatım izle seçeneği haberimin devamında yer alıyor.

    BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin

    Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy

    HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

    Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.

    Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

    C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

    DE SOUZA CEZALI

    Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

    AVRUPA KUPALARINDA 229. RANDEVU

    Hollanda'nın Ajax ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 229. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 228 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 48. MAÇ

    Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 49. mücadelesini yapacak.

    Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 48 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 26 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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    Haberler Spor Beşiktaş Ajax canlı maç izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş BJK Ajax maçı canlı izle bedava şifresiz!
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