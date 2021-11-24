Beşiktaş Ajax canlı maç izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş BJK Ajax maçı canlı izle bedava şifresiz!

Beşiktaş taraftarının nefesini tutarak beklediği gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği maç heyecanla izlenecek. Beşiktaş ve Ajax Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında mücadele ediyor. Karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler özellikle akşam saatlerinin gelmesinin hemen ardında Beşiktaş Ajax canlı maç izle seçeneğini sıklıkla araştırıyor. Bu önemli derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da mücadeleye kesin zafer parolasıyla çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş BJK Ajax maçı canlı anlatım izle seçeneği haberimin devamında yer alıyor.
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İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy
HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.
Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.
C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.
DE SOUZA CEZALI
Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
AVRUPA KUPALARINDA 229. RANDEVU
Hollanda'nın Ajax ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 229. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 228 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 48. MAÇ
Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 49. mücadelesini yapacak.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 48 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 26 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.