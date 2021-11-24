Juventus, Bordeaux ve Tottenham sıraya girdi! Fenerbahçe Kim Min Jae'nin transfer fiyatını belirledi

Juventus'un 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı, Tottenham'ın ise daha yüksek bir rakamı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Opta'nın rakamlarına göre derbide 7 kezle en fazla pas arası ve engelleme yapan oyuncu Kim Min-Jae oldu.