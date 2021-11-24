Juventus, Bordeaux ve Tottenham sıraya girdi! Fenerbahçe Kim Min Jae'nin transfer fiyatını belirledi

Galatasaray maçında mükemmel oynayan ve yaptığı kritik dokunuşla derbi galibiyetinde büyük rol oynayan Kim Min Jae'yi Avrupa'nın dev kulüpleri istiyor.
Daha önce 9 milyon Euro'ya serbest kalacağı konuşulan Güney Koreli yıldızın sözleşmesinde böyle bir madde olmadığı açıklanmıştı. Fenerbahçe'nin Koreli yıldızı 20 milyon Euro'ya satmayı düşündüğü öğrenildi.
Kim'e gelen teklifleri menajerinin Fenerbahçe'ye ilettiği Sarı-Lacivertli yönetimin de gerekirse devre arasında Kim'i isteyen takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.