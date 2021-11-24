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    Galatasaray'da Marsilya’ya karşı forvet Diagne olacak

    Galatasaray yarın oynayacağı Marsilya maçının hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışmaları yapıldı. Terim'in yarın Diagne'ye 11'de şans vermesi bekleniyor.

    Marsilya’ya karşı forvet Diagne

    Galatasaray yarın oynayacağı Marsilya maçının hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışmaları yapıldı. İdmanın ana bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Terim'in zorlu maçın 11'ini idmanda denediği ve forvet bölgesinde değişim planladığı öğrenildi. Derbide Halil Dervişoğlu'nun performansından memnun kalmayan başarılı hocanın yarın Diagne'ye 11'de şans vermesi bekleniyor. Senegalli yıldız derbide oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergilemişti.

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