Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta durum kötü! Son 17 maçta 2 zafer!

    Avrupa’da üst üste kötü sonuçlara imza atan Beşiktaş, son 4 sezonda 17 maçta sadece 2 galibiyet alabilirken, 13 yenilgi yaşadı... Siyah-Beyazlılar bu karşılaşmalarda 41 gole engel olamadı.

    Son 17 maçta 2 zafer!

    Beşiktaş son dönemde Avrupa'da çizdiği kötü tabloyu bu akşam Ajax karşısında tersine çevirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. 17 maçta 16 gol atabilen Siyah- Beyazlılar, rakiplerinin 41 golüne engel olamadı. Attığı gol ortalamasında 0,9'da kalan Kartal maç başına 2.4 gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılırken kazanma başarısını gösteremedi.

    ATİBA: BURADAN ÇIKACAĞIZ
    Basın toplantısına katılan Atiba önemli mesajlar verdi. Kanadalı yıldız, "İşler iyi gitmiyor. Ancak Önemli olan bu durumdan nasıl çıkacağını bilmektir. Bunu başaracağız" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye çifte zam
    Haberler Spor Beşiktaş'ta durum kötü! Son 17 maçta 2 zafer!
        SON DAKİKA