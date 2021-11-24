Beşiktaş'ta durum kötü! Son 17 maçta 2 zafer!

Beşiktaş son dönemde Avrupa'da çizdiği kötü tabloyu bu akşam Ajax karşısında tersine çevirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. 17 maçta 16 gol atabilen Siyah- Beyazlılar, rakiplerinin 41 golüne engel olamadı. Attığı gol ortalamasında 0,9'da kalan Kartal maç başına 2.4 gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılırken kazanma başarısını gösteremedi.

ATİBA: BURADAN ÇIKACAĞIZ

Basın toplantısına katılan Atiba önemli mesajlar verdi. Kanadalı yıldız, "İşler iyi gitmiyor. Ancak Önemli olan bu durumdan nasıl çıkacağını bilmektir. Bunu başaracağız" dedi.