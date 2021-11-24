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    Abdullah Avcı’dan soyunma odasında tarihi bir uyarı: Şimdi sevinin... yarın ayaklarınız yere bassın

    Gaziantepspor galibiyetinin ardından Trabzonsporlu futbolcular soyunma odasında müthiş bir sevinç yaşarken, tekrar sahaya çıkıp taraftarlarla galibiyeti bir kez daha doyasıya kutlamıştı. Maç sonu oyuncularıyla bir toplantı yapan Abdullah Avcı, herkesin ayaklarının yere basmasını isteyerek "Sakın algılara kapılmayın. Kulaklarınızı kapayın. Unutmayın şu anda sadece bir 3 puan kazandık. Rehavete girmek bize zarar verir. Şimdi sevinin ama yarın sabah kalktığınızda ayağınız yere bassın" ifadelerini kullandı.

    Şimdi sevinin... yarın ayaklarınız yere bassın

    Gaziantepspor galibiyetinin ardından Trabzonsporlu futbolcular soyunma odasında müthiş bir sevinç yaşarken, tekrar sahaya çıkıp taraftarlarla galibiyeti bir kez daha doyasıya kutlamıştı. Maç sonu oyuncularıyla bir toplantı yapan Abdullah Avcı, herkesin ayaklarının yere basmasını isteyerek "Sakın algılara kapılmayın. Kulaklarınızı kapayın. Unutmayın şu anda sadece bir 3 puan kazandık. Rehavete girmek bize zarar verir. Şimdi sevinin ama yarın sabah kalktığınızda ayağınız yere bassın" ifadelerini kullandı. Avcı, "Herkes ilk idmanımızda sanki sezona yeni başlıyormuşuz gibi istekli bir şekilde sahada olacak" diyerek dikkat çekti.

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    Haberler Spor Abdullah Avcı’dan soyunma odasında tarihi bir uyarı: Şimdi sevinin... yarın ayaklarınız yere bassın
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