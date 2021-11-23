LeBron James diskalifiye oldu! NBA’de olaylı maçta Detroit Pistons güldü

NBA'de Los Angeles Lakers, Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı. 3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Stewart, iki teknik faul alarak, James ise sportmenlik dışı faul gerekçesiyle oyundan atıldı.
DOĞUŞ BALBAY'A OPERASYON
Anadolu Efes'in oyun kurucusu ve kaptanı Doğuş Balbay ameliyat edildi. Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun sol dizine başarılı bir atroskopi uygulandığı ifade edildi. Parkelere dönüş süresi ies belirtilmedi.
İNGİLTERE SOUTHGATE'İ UZATTI
İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. Southgate, İngiltere'yi bu yıl düzenlenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşımıştı.