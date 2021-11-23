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    LeBron James diskalifiye oldu! NBA’de olaylı maçta Detroit Pistons güldü

    NBA'de Los Angeles Lakers, Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı. 3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    NBA’de olaylı maçta Detroit Pistons güldü

    NBA'de Los Angeles Lakers, Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı. 3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Stewart, iki teknik faul alarak, James ise sportmenlik dışı faul gerekçesiyle oyundan atıldı.



    DOĞUŞ BALBAY'A OPERASYON
    Anadolu Efes'in oyun kurucusu ve kaptanı Doğuş Balbay ameliyat edildi. Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun sol dizine başarılı bir atroskopi uygulandığı ifade edildi. Parkelere dönüş süresi ies belirtilmedi.



    İNGİLTERE SOUTHGATE'İ UZATTI
    İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. Southgate, İngiltere'yi bu yıl düzenlenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşımıştı.



        EYÜPSPOR KAÇTI SAMSUN YAKALADI
        1.Lig'de dün oynanan maçta Eyüpspor iki kez öne geçtiği maçta sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Eyüp 19'da Timur ile öne geçti. Samsun 28'de Tomane ile skoru eşitledi. Eyüp 54'te Dibba ile skoru 2-1 yaptı. Sonucu 65'te Cihan belirledi.: 2-2.

        POTE 37 YAŞINDA FUTBOLA VEDA ETTİ
        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Beninli oyuncuları 37 yaşındaki Mickael Pote'nin futbolu bıraktığını açıkladı. Laleci, Balıkesirspor maçında oyuna sonradan dahil olan Mickael Pote'nin müsabakadan sonra futbolu bıraktığını açıkladığını belirterek, "Ben maçtan önce biliyordum" dedi.
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        Haberler Spor LeBron James diskalifiye oldu! NBA’de olaylı maçta Detroit Pistons güldü
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