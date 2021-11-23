LeBron James diskalifiye oldu! NBA’de olaylı maçta Detroit Pistons güldü





EYÜPSPOR KAÇTI SAMSUN YAKALADI

1.Lig'de dün oynanan maçta Eyüpspor iki kez öne geçtiği maçta sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Eyüp 19'da Timur ile öne geçti. Samsun 28'de Tomane ile skoru eşitledi. Eyüp 54'te Dibba ile skoru 2-1 yaptı. Sonucu 65'te Cihan belirledi.: 2-2.



POTE 37 YAŞINDA FUTBOLA VEDA ETTİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Beninli oyuncuları 37 yaşındaki Mickael Pote'nin futbolu bıraktığını açıkladı. Laleci, Balıkesirspor maçında oyuna sonradan dahil olan Mickael Pote'nin müsabakadan sonra futbolu bıraktığını açıkladığını belirterek, "Ben maçtan önce biliyordum" dedi.

