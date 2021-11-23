Herkes onu konuşuyor! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yıldızlaşan Mesut Özil Avrupa medyasında manşetlerde yer aldı

F.Bahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maça damgasını vuran isim Mesut Özil oldu. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı oynadığı oyun ve attığı golle taraftarın sevgisini kazandı. Özil, Avrupa medyasında da manşetlerde yer aldı. Alman Bild gazetesi Mesut Özil'in Galatasaray karşısında sergilediği futbolla birdenbire Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu olduğuna dikkat çekti. Gazete, Mesut Özil'in derbideki performansı için "Kaptan Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne hemen yanıt verdi. Fenerbahçe'nin şu anda en golcü oyuncusu konumunda. Onun zafer vuruşu derbiyi kazandırdı" ifadelerini kullandı.