Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Herkes onu konuşuyor! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yıldızlaşan Mesut Özil Avrupa medyasında manşetlerde yer aldı

    Fenerbahçe’nin yıldızı, Galatasaray maçındaki futboluyla parmak ısırttı. Avrupa medyası da derbide müthiş performans gösteren tecrübeli oyuncuyu yere göğe sığdıramadı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Kasım tarihli Fenerbahçe haberleri...

    Mesut’tan zafer vuruşu

    F.Bahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maça damgasını vuran isim Mesut Özil oldu. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı oynadığı oyun ve attığı golle taraftarın sevgisini kazandı. Özil, Avrupa medyasında da manşetlerde yer aldı. Alman Bild gazetesi Mesut Özil'in Galatasaray karşısında sergilediği futbolla birdenbire Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu olduğuna dikkat çekti. Gazete, Mesut Özil'in derbideki performansı için "Kaptan Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne hemen yanıt verdi. Fenerbahçe'nin şu anda en golcü oyuncusu konumunda. Onun zafer vuruşu derbiyi kazandırdı" ifadelerini kullandı.



    MÜTHİŞ KUTLAMA
    Galatasaray galibiyeti sonrasında F.Bahçe'yi Samandıra tesislerinde binlerce taraftar karşıladı...



    F.Bahçe'de bayram havası hakim... Sarı-Lacivertliler'in G.Saray'ı 2-1 mağlup etmesi sonrasında taraftarlar Samandıra'ya hareket etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı. Takım otobüsünün tesislere gelmesi sonrasında büyük bir coşku yaşandı. Taraftarlar ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.



        PEREİRA'DAN İRFAN CAN'A ÖZEL TEBRİK
        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Portekizli hocadan aferini kaptı.



        F.bahçe'nin yıldızı İrfan Can'ı Pereira özel olarak kutladı. 6 ikili mücadele kazanıp 4 başarılı top sürme girişiminde bulunan Kahveci, 2 isabetli şut çekip 1 de asist yaptı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekli maaşlarına zam için 3 düzenleme
        Haberler Spor Herkes onu konuşuyor! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yıldızlaşan Mesut Özil Avrupa medyasında manşetlerde yer aldı
            SON DAKİKA