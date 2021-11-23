Derbi galibiyetiyle yeniden doğan Fenerbahçe 3 puandan çok daha fazlasını kazandı! İşte Fenerbahçe'nin kazanımları

1) PEREİRA VE ALİ KOÇ'UN KREDİSİ ARTTI

Fenerbahçe taraftarları Galatasaray maçı öncesi başkan Ali Koç ve Vitor Pereira'yı sert bir dille eleştiriyordu. Galatasaray galibiyeti ile birlikte hem başkan hem de teknik direktör kredi kazandı. İkilinin üzerindeki baskı da biraz olsun hafiflemiş oldu.