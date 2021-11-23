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    Derbi galibiyetiyle yeniden doğan Fenerbahçe 3 puandan çok daha fazlasını kazandı! İşte Fenerbahçe'nin kazanımları

    Derbi zaferiyle Ali Koç ve Pereira kredi kazandı.Takım içinde birlik-beraberlik sağlandı. Taraftarlar ve futbolcular barıştı. İşte derbi galibiyeti ile Fenerbahçe’nin kazandıkları...

    3 puandan ötesi
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    1) PEREİRA VE ALİ KOÇ'UN KREDİSİ ARTTI
    Fenerbahçe taraftarları Galatasaray maçı öncesi başkan Ali Koç ve Vitor Pereira'yı sert bir dille eleştiriyordu. Galatasaray galibiyeti ile birlikte hem başkan hem de teknik direktör kredi kazandı. İkilinin üzerindeki baskı da biraz olsun hafiflemiş oldu.



    2) PEREİRA VE MESUT BUZLARI ERİTTİ!
    Vitor Pereira ile Mesut Özil arasındaki gerilim Galatasaray galibiyeti sonrası sona erdi. Portekizli hoca, Mesut'u ilk 11 başlattı. Yıldız oyuncu golünü attı. Hem Pereira hem de Mesut Özil bundan sonraki haftalar için güçlerini daha da birleştirme kararı aldı.



    3) BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANDI
    G.Saray galibiyeti Fenerbahçe için 3 puandan fazlasıydı. Ligde üst üste alınan yenilgiler sonrasında gelen Galatasaray galibiyeti kara bulutları dağıttı. Takım içinde birlik ve berabirlik iyice arttı. Şampiyonluk için kenetlenme çağrıları yapıldı.



        4) TARAFTAR VE FUTBOLCULAR BARIŞTI
        Fenerbahçe taraftarı son günlerde alınan kötü sonuçlar nedeniyle takıma kızgındı... G.Saray galibiyeti sonrasında taraftarlar takımla barıştı. Sarı-Lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, "Takıma sonuna kadar destek" ifadeleri kullandı.



        5) ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLENİYOR
        Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe üzerindeki 'Ölü toprağını' sonunda atmayı başardı. Sarı- Lacivertliler'de teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular şampiyonluk için her zamankinden daha iddialı cümleler kurmaya başladı.

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        Haberler Spor Derbi galibiyetiyle yeniden doğan Fenerbahçe 3 puandan çok daha fazlasını kazandı! İşte Fenerbahçe'nin kazanımları
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