Derbi galibiyetiyle yeniden doğan Fenerbahçe 3 puandan çok daha fazlasını kazandı! İşte Fenerbahçe'nin kazanımları

1) PEREİRA VE ALİ KOÇ'UN KREDİSİ ARTTI
Fenerbahçe taraftarları Galatasaray maçı öncesi başkan Ali Koç ve Vitor Pereira'yı sert bir dille eleştiriyordu. Galatasaray galibiyeti ile birlikte hem başkan hem de teknik direktör kredi kazandı. İkilinin üzerindeki baskı da biraz olsun hafiflemiş oldu.
2) PEREİRA VE MESUT BUZLARI ERİTTİ!
Vitor Pereira ile Mesut Özil arasındaki gerilim Galatasaray galibiyeti sonrası sona erdi. Portekizli hoca, Mesut'u ilk 11 başlattı. Yıldız oyuncu golünü attı. Hem Pereira hem de Mesut Özil bundan sonraki haftalar için güçlerini daha da birleştirme kararı aldı.
3) BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANDI
G.Saray galibiyeti Fenerbahçe için 3 puandan fazlasıydı. Ligde üst üste alınan yenilgiler sonrasında gelen Galatasaray galibiyeti kara bulutları dağıttı. Takım içinde birlik ve berabirlik iyice arttı. Şampiyonluk için kenetlenme çağrıları yapıldı.