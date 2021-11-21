Sergen Yalçın Alanyaspor maçı sonrası öz eleştiri yaptı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Alınan sonuç nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Yalçın, "Bahaemiz yok. Oyunsal anlamda dibe vurduk. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İki seneden bu yana bu kadar çaresizce kenarda oturduğumuzu, çaresizce oyunu izlemek zorunda kaldığımızı hatırlamıyorum. Bundan önceki maçların sorumluluğunu ben alıyorum. Ancak bu maçın sorumluluğunu ben almıyorum. İsteksizlik, çaba göstermemek, kötü mücadele. Bunların sorumluluğunu ben almıyorum." dedi. Yalçın ayrıca, "Bugünkü (dünkü) oyunun ve mücadelenin bir açıklaması yok. Maalesef 'Şöyle oldu, böyle oldu.' diyemiyorum çünkü hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadık. Her konuda aşağıdaydık. Bu maçın açıklamasını yapamıyorum. Bugün psikolojik, oyunsal hem de sonuç anlamında artık dibe vurduğumuz bir akşamdı" ifadelerini kullandı.