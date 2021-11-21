Erzurum, Bolu’yu yenerek seriyi 4 maça çıkardı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip maçı 3-2 kazandı ve üst üst sahasında 4. galibiyetini aldı. Erzurumspor'a 3 puanı getiren golleri 14. dakikada Arvydas Novikovas, 27. dakikada Eren Tozlu ve 89. dakikada Martin Hasek kaydetti. Boluspor'un gollerini ise 67 ve 90+4. dakikada Dejvi Bregu attı.

SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. 13.30'da Kasımpaşa-Karagümrük, 16.00'da ise Altay-Adana Demirspor ve Konyaspor-Rizespor maçları oynanacak. Maçlar beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL EZDİ GEÇTİ

İngiltere Premier Lig'de Liverpool sahasında Arsenal'i 4-0 mağlup etti. Liverpool'a galibiyeti getiren Sadio Mane, Diogo Jota, Mohammed Salah ve Takumi Minamino 'dan geldi.

AJANLAR SZALAİ İÇİN GELİYOR!

Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Szalai için futbol ajanları bugün NEF Stadı'nda olacaklar. Başta Chelsea ve Atletico Madrid olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin temsilcileri Szalai'yi derbi maçta takip edecekler.

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN

Fenerbahçeli taraftarlar bugünkü derbide Sarı-Lacivertli kafileye takımın kampa girdiği Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden NEF Stadyumu'na kadar eskortlarla, meşalelerle eşlik edecekler. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu haberi "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajı ile duyurdular.

OSAYİ SAMUEL DERBİYLE DÖNÜYOR

Trabzonspor maçı sonrası attığı mesaj nedeniyle 3 maç ceza alan ve cezasını tamamlayan Osayi Samuel yine bugün bir derbi maçla ilk 11'de sahalara geri dönüyor.

GALATASARAY NEF DEPLASMANDA GALİP

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-73 yendi. Galatasaray'da Purcell 23 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Türk Telekom: 83-72, Bursaspor-Büyükçekmece: 85-83, Yalova-Tofaş: 77-79.

FENERBAHÇE SAFİPORT 23 SAYI FARKLA GÜLDÜ

Kadınlar Basketbol Ligi' nin 5. haftasında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 72-59 yendi. Diğer sonuçlar: Galatasaray-Antalya 07: 72-45, Botaş-Nesibe Aydın: 61-79, Elazığ İÖİ-Beşiktaş: 83-77, Çankaya Üni-Hatayspor: 101-87, Bursa BŞB-Ormanspor: 70-97, Kayseri-İzmit: 64-68.

VAKIF SET VERMEDİ

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. VakıfBank Spor Sarayı'nda 70 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-16, 25-19, 25-12 şeklinde sonuçlandı.

BELÖZOĞLU İLE 5'TE 5!

Başakşehir evinde Sivasspor'u 2-1 yenerek müthiş yükselişini sürdürdü. Emre Belözoğlu ile 5. maçında 5. galibiyetini alan Turuncu-Lacivertliler puanını 21'e çıkardı. Ev sahibi ekibe galibiyeti Gulbrandssen ve Mahmut Tekdemir'in golleri getirdi. Sivas'a Henrique'nin penaltısı yetmedi.

HATAY'DAN TAKİBE DEVAM

Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Hatayspor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı ve lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri 45+1'de El Kaabi, 69. dakikada Ribeiro ve 84. Dakikada penaltıdan Diouf attı. 45+3 Mukairu'nun golü Antalya'ya yetmedi.

GİRESUNSPOR 1 ATTI 3 ALDI

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Giresunspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı. 3 hafta sonra kazanan Karadeniz ekibini 3 puana taşıyan golü 70. dakikada penaltıdan Diabate kaydetti. Giresunspor bu galibiyetle 13 puana yükseldi ve 16. sıraya yükseldi.