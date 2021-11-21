Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman", Ben kimsenin taşeronu değilim" dedi

Beşiktaş'ta dün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısına eski başkan Fikret Orman damgasını vurdu. 2 yıl aradan sonra üyelerin karşısına çıkan Orman, "Ben kimsenin taşeronu değilim. Fikri olan fikrini söyleyecek. Buralara çok emek verdik. Yapılan dedikoduları hiç hak etmedik. Beşiktaş'ta iktidarlık zor iştir. Bizim başımıza gelenlen mevcut yönetimin başına gelmesin. Ben belaltı olaylardan çok çektim. Bu arkadaşlar çekmesin" dedi. Ancak Orman'ın konuşmasını yapıp Divan Kurulu'ndan ayrılması sonrası gerginlik çıktı. Bazı üyeler, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Oturup dinleyeceksin bizi. Gel buraya gel." ifadelerini kullandı. Daha sonra Divan Başkanı Tevfik Yamantürk kendisine Orman'ı şikayet eden üyelere, "Bana neden bağırıyorsunuz? Ben velisi miyim?" dedi.

HATALARIN FARKINDAYIM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan'da kısa bir konuşma yaptı. Çebi, "Beşiktaş'ın uğradığı hakem hatalarının farkındayım. MHK'de bir değişim oldu. Vida'nın son pozisyonuyla ilgili gerekli başvuruyu yaptık. Yeni gelen MHK'ye bir şans tanımak zorundayız. Sabahtan akşama kadar hakemleri konuşmanın faydası yok" dedi.