Stefan Kuntz, Karadağ maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı! Henüz bir şey başarmadık

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Dünya Kupası elemelerinde final niteliği taşıyan zorlu Karadağ karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Alman hocanın yaptığı önemli açıklamalar: "Bizler hocalar olarak planlarımızı burada anlatamayız. Şu anda söyleyebileceğim tek şey, Karadağ hocasını çıkardığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum.

ABDÜLKADİR'İN DURUMU ÖNEMLİ

"İlk 11 için iki önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olacak mı, göreceğiz. İkincisi de Cebelitarık maçında oynayan oyuncularımızın durumu. Karadağ maçında ilk 11'i bu iki konu belirleyecek. Biz kendi kalitemize odaklanırız. Kim hazır durumdaysa buna göre maç planı çıkarırız."

KAZANALIM SEVE SEVE YANITLARIM



"Açık konuşmak istiyorum; biz henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İkinci maçı kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şey aynı. Öncelikle yarın (bugün) olacak olan maçın skoruna bakalım ve sizinle mutlu mutlu konuşalım, istediğiniz soruyu cevaplarım."

SAĞLAM KARAKTERE SAHİPLER

"Karadağ'ın ilk maçta 2-0'dan geri gelmesinin bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bu, mental olarak güçlü bir takımla oynayacağımız anlamına geliyor. Karadağ sağlam karaktare sahip bir takım. Başarılı işler yaptılar, tebrik ediyorum. Duran toplar bizim için önemli. İdmanlarda biraz daha bu konuyu çalışma imkanı bulduk. Takımım şu ana kadar duran toplardan 6 gol bulduğu için son derece mutluyum."