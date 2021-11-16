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    Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber geldi! Ocak ayından itibaren dönecek

    Geçtiğimiz yıl 31 Aralık gecesi çok talihsiz bir kaza geçiren ve adeta ölümden dönen Omar Elabdellaoui’den müjdeli haber geldi. Çok uzun bir süredir sahalardan uzak kalan, bu süreçte birçok operasyon geçiren Norveçli sağ bek futbola geri döneceğini duyurdu.

    Müjdeyi verdi: Dönüyorum

    Geçtiğimiz yıl 31 Aralık gecesi çok talihsiz bir kaza geçiren ve adeta ölümden dönen Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber geldi. Çok uzun bir süredir sahalardan uzak kalan, bu süreçte birçok operasyon geçiren Norveçli sağ bek futbola geri döneceğini duyurdu. Omar, "Doktorlar ocak ayından itibaren idman ve maçlara çıkmam için yeşil ışık yaktı. Galatasaray taraftarları ilk günden itibaren destek oldu. Onlara asla yeterince teşekkür edemeyeceğim ama sahada her şeyimi geri vermek için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Spor Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber geldi! Ocak ayından itibaren dönecek
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