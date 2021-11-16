Hep seninleyiz Türkiye! Milliler, Dünya Kupası elemelerinde final maçına çıkacak

Bu gece tüm Türkiye'nin kalbi Milli Takımımız'la beraber atacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'ndaki 10. ve son maçında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
HAKEM DANIEL SIEBERT
Saat 22.45'te başlayacak kritik 90 dakikada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Aynı saatte Hollanda ile Norveç de Amsterdam'da kozlarını paylaşacak. Grubunda 18 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Milliler bu akşam Karadağ'da kazanırsa kesin olarak ilk iki sırada yer alacak.
İLK MAÇ 2-2 SONA ERMİŞTİ
Ancak Hollanda'nın evinde kaybetmesi durumunda direkt olarak Katar'a gitme şansımız da doğacak. Stefan Kuntz'un öğrencileri grubu ikinci sırada tamamlarsa final biletini almak için play-off mücadelesine katılacak. Milliler play-off'ta iki rakibini elerse Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Milli Takımımız grubundaki ilk maçında son dakikada yediği golle Karadağ ile İstanbul'da 2-2 berabere kalmıştı.