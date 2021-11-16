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    Hep seninleyiz Türkiye! Milliler, Dünya Kupası elemelerinde final maçına çıkacak

    18 puanla 2. sırada yer alan Milliler bu gece kazanırsa ilk 2’de yer alacak. Hollanda’nın Norveç’e kaybetmesi halinde ise direkt olarak finallere gitme şansı doğacak. Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta nerede oynanacak?

    Bu maçı alacağız başka yolu yok
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    Bu gece tüm Türkiye'nin kalbi Milli Takımımız'la beraber atacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'ndaki 10. ve son maçında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.



    HAKEM DANIEL SIEBERT
    Saat 22.45'te başlayacak kritik 90 dakikada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Aynı saatte Hollanda ile Norveç de Amsterdam'da kozlarını paylaşacak. Grubunda 18 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Milliler bu akşam Karadağ'da kazanırsa kesin olarak ilk iki sırada yer alacak.



    İLK MAÇ 2-2 SONA ERMİŞTİ
    Ancak Hollanda'nın evinde kaybetmesi durumunda direkt olarak Katar'a gitme şansımız da doğacak. Stefan Kuntz'un öğrencileri grubu ikinci sırada tamamlarsa final biletini almak için play-off mücadelesine katılacak. Milliler play-off'ta iki rakibini elerse Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Milli Takımımız grubundaki ilk maçında son dakikada yediği golle Karadağ ile İstanbul'da 2-2 berabere kalmıştı.



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        KARADAĞ'I YENERSEK
        Kesin olarak ilk iki sırada yer alıyoruz. Hollanda, Norveç'i yenerse play-off'a kalıyoruz. Ancak Norveç kazanırsa averaj hesabına göre lider olma şansı yakalıyoruz.



        BERABERE BİTERSE
        Hollanda kazanırsa veya berabere kalırsa grup ikincisi oluyoruz. Ancak Norveç'in kazanması durumunda 3. sıraya inerek tüm şansımızı kaybediyoruz.



        KARADAĞ'A YENİLİRSEK
        Hollanda kazanırsa averaj hesabına göre Norveç'in önünde ikinci olma şansımız olacak. Ancak Norveç'in kazanması veya beraberliği halinde 3. sıraya iniyoruz.

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