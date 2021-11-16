Hep seninleyiz Türkiye! Milliler, Dünya Kupası elemelerinde final maçına çıkacak





HAKEM DANIEL SIEBERT

Saat 22.45'te başlayacak kritik 90 dakikada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Aynı saatte Hollanda ile Norveç de Amsterdam'da kozlarını paylaşacak. Grubunda 18 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Milliler bu akşam Karadağ'da kazanırsa kesin olarak ilk iki sırada yer alacak.