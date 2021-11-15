Trabzonspor Tymoteusz Puchacz ve Georgios Kyriakopoulos'yu yakın takibe aldı

İsmail Köybaşı, Trondsen ve Denswil'den beklediği verimi alamayan Trabzonspor devre arasında sol bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Birçok ismi gündemine alan Bordo-Mavililer'in listesine iki yeni isim daha girdi. Bu isimlerden ilki Sassuolo formasını giyen Yunan Georgios Kyriakopoulos. Listedeki ikinci isim ise Union Berlin'de oynayan Polonyalı Tymoteusz Puchacz. İzleme komitesinin, iki yıldızı da çok yakından takip ettiği ve teknik heyete olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği kararın ardından Trabzonspor yönetiminin kiralama formülü için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.