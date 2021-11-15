Halkbank-Ziraat Bankkart: 3-0 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, sahasında konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti. 99 dakika süren mücadelenin setlerini 25-18, 26- 24, 25-21 alan ev sahibi ekip rahat kazandı.

CEDİ OSMAN'DAN 9 SAYI

NBA'de Cleveland Cavaliers, sezonun 9. galibiyetini, evinde Boston'u 91-89 yenerek elde etti. Cedi Osman 29 dakikada 9 sayı, 4 ribaunt, 2 top çalma ile galibiyette pay sahibi oldu.

POLONYA'YI YIKTIK İKİDE İKİ YAPTIK

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Polonya'yı 52-41 mağlup etti. Potanın Perileri böylelikle grupta ikide iki yapmış oldu. Maçta ilk çeyreği 24-19 önde kapatan Milli Takımımız, devreyi ise 40-25 üstün bitirdi. Ay-Yıldızlılar'da 10 sayı atan Pelin Derya Bilgiç ve 11 sayı kaydeden Aydın Bahar çift hanelere ulaşan oyuncularımız oldu. A Milliler gruptaki üçüncü maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.

DOĞULU'DAN TERİM PAYLAŞIMI

Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu, Fatih Terim ile fotoğrafını 'Grande' ve 'Imparatore' notuyla paylaştı. İkilinin fotoğrafta oldukça keyifli oldukları görüldü.

FORMAYA GÖZ KIRPTI

Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında attığı 3 golle teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli oyuncunun formu sebebiyle 11'e göz kırptığı öğrenildi. Terim'in Fenerbahçe ile oynanacak derbide Diagne'ye forma verebileceği öğrenildi.

SELÇUK İNAN'A ÇOK KIRGINIM!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Sabri Sarıoğlu bir TV kanalında flaş açıklamalara imza attı. Selçuk İnan'ın kaptanlığıyla ilgili konuşan Sarıoğlu, "Ben kadro dışı kaldım, o sırada yapılan bir şey var ben geri döndüğümde kaptan geri vermek istemedi. Kendisiyle hiç konuşmadım. Çok büyük kırgınlığım var. Galatasaray'ı çok sevdiğim için konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL MOTİVE EDİYOR

Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil'in takım arkadaşlarını toplayarak Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşmaları yaptığı bildirildi. Yıldız oyuncu "Bu bizim diriliş maçımız olacak. Kazanacağız ve puan farkını da yavaş yavaş kapatacağız. Ama ilk işimiz Galatasaray derbisi" ifadelerini kullandı.

FENER ARA VERMEDİ

Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli oyuncular idmanda yer almadı. Altay , Valencia, Gustavo, Tisserand günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı.

F1 BREZİLYA GP'SİNİN GALİBİ HAMİLTON OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Hamilton, sezonun 6'ncı 1.'liğeine ulaştı. Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2'nci, Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu. Puanını 318,5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi.

BEŞİKTAŞ KARŞIYAKA'YI İZMİR'DE DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti. Beşiktaş ilk yarıyı 37-30 önde kapadı. Diğer sonuçlar: Tofaş- Gaziantep Basketbol: 70-89, Fenerbahçe- Y.Merkezefendi: 85-77, Galatasaray NEF-Semt Yalova 77: 100-73.

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda liderin belli olacağı maçta, Hırvatistan, Rusya'yı ağırladı. Kudryashov'un 81'de kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazanan Hırvatistan, Katar 2022 biletini aldı. Son maça lider çıkan Rusya ise 2. olarak play-off'lara kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ

Devre arasında takıma takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, aynı zamanda takımdan gönderilecek oyuncuları da tespit etmeye başladı. Beşiktaş'ta Lens, N'Sakala, Douglas ve Ljajic gönderilecek isimlerin başında geliyor. N'Sakala'nın devre arasını beklemeden kadro dışı kalması da söz konusu. Bu isimlerin dışında performansı düşük kalan Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre'nin eklenebileceği de gelen haberler arasında.

KARTAL YENİDEN START VERİYOR

Dünü izinli geçiren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yeniden start verecek. Beşiktaş'ta milli takımlarda bulunan oyuncular antremanda yer alamayacak.