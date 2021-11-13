Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle! Galatasaray GS Bursaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle seçeneği futbolseverlerin şu saatlerde en çok araştırdığı konulardan birisi oluyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 4. sırada yer alan Galatasaray milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Peki, Galatasaray GS Bursaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Bursaspor maçı bugün saat 14.00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanacak hazırlık maçı, GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İşte canlı izleme ekranı;