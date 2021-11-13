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    • Spor
    • 13.11.2021 14:10
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    • 13.11.2021 14:12
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    Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle! Galatasaray GS Bursaspor maçı hangi kanalda?

    Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı Kırmızılı takım milli arayı değerlendirmek için Bursaspor ile hazırlık maçına çıktı. Maçı izleyecek olan taraftarlar maçın yayın saati ve yayın kanalını merak ediyor. Florya Metin Oktay tesisinde seyircisiz olarak oynanacak hazırlık maçıyla ilgili bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Galatasaray GS Bursaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda?

    Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle seçeneği futbolseverlerin şu saatlerde en çok araştırdığı konulardan birisi oluyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 4. sırada yer alan Galatasaray milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Peki, Galatasaray GS Bursaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray-Bursaspor maçı bugün saat 14.00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanacak hazırlık maçı, GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

    İşte canlı izleme ekranı;

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, liglere verilen milli arada Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-beyazlı takım, Özlüce Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp pas pres oyunuyla devam etti.

    Takım, idmanın son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, İstanbul'a hareket edecek.

        GALATASARAY, FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

        Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalması yaptığı bildirildi.

        Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

        Arda Turan'ın tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

        Sarı-kırmızılı takım, hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile maç yapacak.
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        Haberler Spor Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle! Galatasaray GS Bursaspor maçı hangi kanalda?
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