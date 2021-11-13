Trabzonspor'dan İspanya harekatı! Hedef Cristian Tello...

Sezonu kapatan Gervinho'nun yerine devre arasında kanat oyuncusu almak isteyen Trabzonspor'da Cristian Tello sesleri yükseliyor. Bordo- Mavililer, yetki verdiği bir menajeri İspanya'ya gönderme kararı aldı. Kısa süre içinde temaslar başlayacak.