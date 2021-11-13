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    Trabzonspor'dan İspanya harekatı! Hedef Cristian Tello...

    Bordo-Mavililer, Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Cristian Tello transferi için düğmeye bastı. Yetki verilen bir menajer bonservis pazarlıkları yapacak.

    Tello Harekatı

    Sezonu kapatan Gervinho'nun yerine devre arasında kanat oyuncusu almak isteyen Trabzonspor'da Cristian Tello sesleri yükseliyor. Bordo- Mavililer, yetki verdiği bir menajeri İspanya'ya gönderme kararı aldı. Kısa süre içinde temaslar başlayacak.



    SÖZLEŞMESİ BÜYÜK AVANTAJ
    Menajerın Real Betis'le masaya oturarak bonservis pazarlığı yapacağı ifade ediliyor. Tello'nun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması önemli bir avantaj olarak görülüyor.



    AYRILMAK İSTİYOR
    Bu sezon Betis'te istediği forma şansını bulamayan Cristian Tello'nun da ayrılma fikrine çok sıcak baktığı öğrenildi.

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