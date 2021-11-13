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    Fenerbahçe'de büyük değişim! Samandıra’da her şey sil baştan: Pereira uygulamaya geçti

    Fenerbahçe sezon başından beri uyguladığı 3’lü savunma sisteminden 4’lü savunma sistemine geçmeye hazırlanıyor. Pazartesiden perşembeye kadar tesislerde kamp kuran Pereira, yeni sistemi oyuncularına anlatmaya başladı.

    Fener’de büyük değişim
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    Fenerbahçe'de sistem silbaştan değişiyor. Başkan Ali Koç çarşamba günü yaptığı açıklamalarda bu değişimin sinyallerini vermişti. Gelen bilgilere göre takım izin yaparken Pereira ve ekibi pazartesiden perşembeye kadar tesislerde kamp kurdu ve yeni sisteme geçişin planlarını yaptı.



    YENİ SİSTEM 4-2-3-1 OLACAK...
    Gelen bilgilere göre Pereira ve ekibi Sarı-Lacivertli oyunculara yeni sistemi perşembe gününden itibaren uygulatmaya başladı. F.Bahçe'nin G.Saray derbisine 4-2-3-1 sistemi ile çıkması bekleniyor.



    BEKLERİN SAYISINDA SIKINTI VAR
    Ancak en büyük sorun sezon başından beri 3-4-3 sistemi ile sahaya dizilen Fenerbahçe'de savunma beklerinin azlığı. Takımda bu mevkide oynayan sadece Nazım Sangare ve Filip Novak var.



        DEVRE ARASI TAKVİYE ŞART...
        Bu iki oyuncunun olası sakatlık veya cezalarda yine takım içinden isimler bulunmak zorunda. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin devre arasında savunma beklerine takviye yapması söz konusu olacak.



        FENER ZAMANA KARŞI
        F.BAHÇE önümüzdeki hafta oynayacağı G.Saray derbisine kadar 4'lü savunma sistemini idmanlarda deneyecek.



        MESUT&İRFAN BİR ARADA OYNAYACAK
        F.bahçe'de 4-2-3-1 dizilişi Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin aynı anda 11'de oynamasına daha müsait bir sistem olarak gözüküyor. Mesut Özil 10 numaraları mevkide. İrfan Can'ın ise sağ veya sol açık mevkinde forma giymesi yüksek bir ihtimal.
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