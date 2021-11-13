Fenerbahçe'de sistem silbaştan değişiyor. Başkan Ali Koç çarşamba günü yaptığı açıklamalarda bu değişimin sinyallerini vermişti. Gelen bilgilere göre takım izin yaparken Pereira ve ekibi pazartesiden perşembeye kadar tesislerde kamp kurdu ve yeni sisteme geçişin planlarını yaptı.
YENİ SİSTEM 4-2-3-1 OLACAK...
Gelen bilgilere göre Pereira ve ekibi Sarı-Lacivertli oyunculara yeni sistemi perşembe gününden itibaren uygulatmaya başladı. F.Bahçe'nin G.Saray derbisine 4-2-3-1 sistemi ile çıkması bekleniyor.
BEKLERİN SAYISINDA SIKINTI VAR
Ancak en büyük sorun sezon başından beri 3-4-3 sistemi ile sahaya dizilen Fenerbahçe'de savunma beklerinin azlığı. Takımda bu mevkide oynayan sadece Nazım Sangare ve Filip Novak var.